El concursante gaditano logra la unanimidad del jurado y del público en Antena 3 con una valorada imitación, en una noche en la que María Parrado ocupó la segunda posición y Sole Giménez firmó una destacada subida

El concurso de televisión ‘Tu cara me suena 13’ emitió este viernes, 12 de junio, su noveno programa en Antena 3. La gala concluyó con el triunfo de J Kbello, quien se proclamó ganador de la noche por tercera vez en la presente edición gracias a su imitación del cantante estadounidense Elvis Presley. El participante obtuvo la máxima puntuación posible al recibir el pleno de doces tanto por parte de los miembros del jurado como de los espectadores presentes en el plató. Tras esta entrega, el concursante gaditano continúa perfilándose en las clasificaciones como uno de los aspirantes destacados para alzarse con la victoria final del formato de Gestmusic.

La novena gala del programa de entretenimiento estuvo marcada por variaciones en el ranking general respecto a las semanas previas. Mientras que Sole Giménez experimentó un ascenso notable en la tabla tras su caracterización de Gloria Estefan, la humorista Leonor Lavado se mantuvo en la parte baja de la clasificación con su imitación de Paula Koops, y la actriz Cristina Castaño descendió de las tres primeras posiciones del podio por primera vez en varias semanas.

El podio de la noche: María Parrado y Martín Savi escoltan al ganador

La velada comenzó con la actuación de María Parrado, la encargada de abrir la gala transformada en la cantante Merche. Acompañada por un grupo de bailarines, Parrado interpretó un popurrí que incluyó los temas ‘Me han vuelto loca’ y ‘Bombón’. La propia artista original, Merche, apareció por sorpresa en el escenario para cantar junto a la concursante. Tras la actuación, la intérprete invitada valoró positivamente el homenaje y defendió que la concursante merecía la máxima puntuación, una opinión respaldada por Lolita. Parrado, visiblemente emocionada, obtuvo finalmente la segunda posición de la noche tras sumar las valoraciones.

El tercer puesto de la gala fue para Martín Savi, quien se encargó de recrear la figura de Freddie Mercury, el vocalista de la banda británica Queen. El participante interpretó al piano la canción ‘Bohemian Rhapsody’ ataviado con un mono blanco brillante. Pese al aplauso del público, la propuesta no terminó de convencer de forma unánime al jurado. Àngel Llàcer, presidente del panel, apuntó que el número había sido perfecto en su ejecución pero que extrañó una mayor entrega y ruptura en la voz, mientras que Chenoa coincidió en que faltó el fuego característico del cantante original.

Las actuaciones de Paula Koops, Cristina Castaño y Sole Giménez

La concursante Paula Koops afrontó el reto de imitar a la artista internacional Olivia Rodrigo tras haber ganado la entrega anterior. Koops interpretó el tema ‘Drivers License’ en una puesta en escena rodeada de flores y apoyada en un piano de cola. Al término de la actuación, Chenoa elogió la fragilidad e intimidad de la imitación, y Florentino Fernández advirtió al resto de los compañeros sobre el nivel que la participante madrileña está consolidando de cara a la fase final del concurso.

Cristina Castaño regresó al plató de Antena 3 junto a Zapata Tenor para realizar un dueto de la formación Eurythmics. Castaño dio vida a Annie Lennox mientras que su acompañante encarnó a Luciano Pavarotti para defender la canción ‘There must be an angel’. Los miembros del jurado, entre ellos Chenoa y Florentino Fernández, elogiaron la precisión de la actriz a la hora de captar la esencia de los personajes y sus modulaciones de voz, aunque el número no le bastó en esta ocasión para acceder a los puestos de podio.

Por su parte, Sole Giménez protagonizó una de las principales subidas de la jornada al meterse en la piel de Gloria Estefan con la canción ‘Mi tierra’. Arropada por una producción con bailarines, la veterana intérprete logró el reconocimiento del jurado por apartarse de su propio sello personal. Àngel Llàcer aplaudió la brillantez de la imitación, lo que sirvió a la artista para conseguir 10 puntos por parte del jurado y una escalada en los resultados globales de la noche.

Parodias en el fondo de la clasificación y triunfo de J Kbello

La parte inferior de la tabla de puntuaciones estuvo ocupada por números que derivaron en la parodia. Jesulín de Ubrique interpretó con guitarra en mano el éxito ‘Carolina’ de M-Clan, en una actuación desenfadada que Florentino Fernández intentó defender por su actitud, pero que acabó recibiendo las notas más bajas. Tampoco tuvo fortuna Leonor Lavado con su imitación de su propia compañera de edición, Paula Koops, a través del tema ‘B.O.B.O.’. A pesar de emplear volteretas y pompones, Lolita destacó el esfuerzo en el fraseo de la cómica pero el número se situó al fondo del ranking. Finalmente, Aníbal Gómez emuló el videoclip del tema ‘Toda toda’ del propio Jesulín de Ubrique en los años 90, una propuesta calificada por Chenoa como una parodia humorística donde costó apreciar la esencia original.

El triunfo definitivo de la gala recayó en J Kbello y su imitación de Elvis Presley con la canción ‘Bossa Nova Baby’. El concursante gaditano replicó los movimientos de cadera y los manierismos característicos del rey del rock. Tras la actuación, Lolita confesó haberse quedado muda ante los movimientos y la modulación vocal del participante. Chenoa, por su parte, tildó el trabajo de hipnótico y destacó el respeto y el silencio previo a la ovación del público. La valoración se tradujo posteriormente en una unanimidad absoluta en los votos entregados al final de la noche.

Clasificación y puntuaciones finales de la gala 9

Los resultados oficiales de la novena entrega de ‘Tu cara me suena 13’ quedaron repartidos de la siguiente manera tras realizarse el cómputo de las tarjetas del jurado y los votos emitidos por los espectadores: