El servicio de ferry entre Ceuta y Algeciras operará este viernes 10 de abril de 2026 con un total de 39 salidas programadas en ambas direcciones. Las tres principales compañías navieras del Estrecho —Baleària, FRS DFDS y Naviera Armas Trasmediterránea— ofrecen conexiones regulares con duraciones que oscilan entre 60 minutos para los Fast Ferry y 90 minutos para los ferry convencionales.

Los viajeros podrán elegir entre 19 salidas desde Ceuta hacia Algeciras y 20 en sentido contrario, con el primer barco partiendo a las 06:00 desde el puerto ceutí y el último a las 23:30 desde Algeciras. Esta amplia oferta garantiza la conectividad entre ambas orillas del Estrecho durante toda la jornada.

Ruta Ceuta – Algeciras

Desde Ceuta hacia Algeciras se programan 19 salidas entre las 06:00 y las 23:00 horas, con una frecuencia media de una travesía cada hora durante el día.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:45 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 14:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 16:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 17:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:15 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 19:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 20:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 22:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min

Ruta Algeciras – Ceuta

En el sentido Algeciras-Ceuta, el servicio arranca a las 06:30 y se extiende hasta las 23:30 horas, totalizando 20 salidas distribuidas a lo largo del día.

Hora salida Compañía Buque Tipo Duración 06:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 07:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 08:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 09:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 10:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 11:30 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 12:30 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 13:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 14:00 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min 15:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 16:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 16:30 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 17:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 18:00 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 19:00 Baleària Ciudad de Mahón Fast Ferry 60 min 20:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 21:00 Baleària Passió per Formentera Ferry 90 min 21:30 Naviera Armas Villa de Agaete Fast Ferry 60 min 22:00 FRS DFDS Ceuta Jet Fast Ferry 60 min 23:30 Baleària Jaume I Fast Ferry 60 min

Recomendaciones para viajeros

Se aconseja a los pasajeros presentarse en el puerto con al menos 45 minutos de antelación respecto a la hora de salida programada para completar los trámites de embarque sin contratiempos. Es recomendable confirmar previamente los horarios directamente con las compañías navieras, ya que las condiciones meteorológicas adversas en el Estrecho pueden ocasionar modificaciones o cancelaciones en el servicio.

Los viajeros deben portar la documentación de viaje en regla y revisar las condiciones del mar antes de desplazarse al puerto. En caso de temporal, se recomienda consultar el estado del servicio a través de los canales oficiales de información de cada naviera antes de iniciar el viaje.