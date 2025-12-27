Hoy el cielo nos regala una configuración de alto voltaje. La Luna en Aries nos empuja a actuar por impulso, mientras que el Sol en Capricornio nos exige prudencia y visión a largo plazo. Esta «cuadratura» convierte este domingo en el momento ideal para la purga emocional y material. No es un día para la duda: es el día para decidir qué personas, hábitos y objetos se quedan en 2025 y cuáles tienen el privilegio de acompañarte al nuevo año. ¡Aprovecha este empuje de valentía para cerrar ciclos de una vez por todas!

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu impaciencia está en niveles máximos. Sientes que el año ya terminó y quieres saltar directamente a tus metas de enero.

El reto: no rompas puentes por un arrebato de orgullo. Piensa antes de enviar ese mensaje definitivo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Hoy tu cuerpo te enviará señales claras si no has descansado lo suficiente. Es un domingo para la desconexión digital obligatoria.

Foco: la sanación. Un secreto que guardabas empezará a perder peso si decides compartirlo con alguien de total confianza.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tus amistades te reclaman, pero podrías sentirte algo saturado de compromisos sociales. Aprende a filtrar quién merece tu energía en este último tramo del año.

Social: un reencuentro con alguien que no veías desde hace meses te dará una perspectiva nueva sobre un viejo problema.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La tensión entre tu vida pública y privada se hace evidente hoy. Es posible que un asunto laboral interfiera en tu descanso dominical.

Prioridad: establece límites claros. Tu familia necesita tu presencia física y mental, no solo tu cuerpo presente.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Hoy brillarás a través de tu sabiduría. Tus consejos serán buscados por personas que están atravesando crisis de identidad o de dirección.

Aventura: si tienes la oportunidad de visitar un lugar sagrado o rodeado de historia, hazlo; te renovará el alma.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Día para gestionar lo que «no se ve». Podrías pasar el domingo organizando papeles de seguros, impuestos o planes de ahorro para el año entrante.

Estrategia: tu capacidad de análisis hoy es quirúrgica. Detectarás una fuga de dinero que nadie más había visto.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tus relaciones actúan como un espejo hoy. Lo que más te molesta de los demás es exactamente lo que necesitas trabajar en ti mismo antes de 2026.

Vínculos: un socio o pareja te pedirá un compromiso más firme. No des una respuesta vaga; sé valiente.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Te obsesionarás con los detalles de tu salud o de tu organización doméstica. Querrás empezar el lunes con la casa y el cuerpo «en blanco».

Bienestar: una caminata vigorosa o una sesión de limpieza profunda en casa será tu mejor terapia.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La Luna en Aries te sienta de maravilla. Es un domingo de romance, risas y creatividad. Te sientes joven, libre y con ganas de celebrar la vida.

Ocio: deja de lado las responsabilidades por unas horas. Tu niño interior necesita permiso para jugar.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Aunque es tu temporada de brillar, hoy prefieres quedarte en la retaguardia. Asuntos familiares requerirán tu liderazgo tranquilo y tu capacidad de resolución.

Hogar: es el momento de tomar una decisión sobre una reforma o un cambio de residencia que has postergado.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu mente está proyectando ideas a una velocidad vertiginosa. Es un día excelente para la escritura, el diseño o para planificar tu estrategia en redes sociales.

Comunicación: un mensaje que envíes hoy llegará a la persona adecuada en el momento justo.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Hoy te centras en la seguridad. Te preguntarás qué necesitas realmente para sentirte tranquilo en el plano material durante el próximo año.