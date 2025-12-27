El santoral católico conmemora hoy, 28 de diciembre, la fiesta de los Santos Inocentes, mártires. En esta jornada se recuerda a los niños varones, menores de dos años, que fueron ejecutados en Belén por orden del rey Herodes el Grande en su intento fallido de eliminar al Niño Jesús, el recién nacido Rey de los Judíos.

Los Santos Inocentes, mártires

Este episodio, narrado en el Evangelio de San Mateo, sitúa el sacrificio de estos pequeños como un testimonio temprano de la resistencia del mundo frente a la llegada del Salvador.

La Huida a Egipto: La Sagrada Familia logró escapar de esta masacre gracias a que un ángel advirtió a San José en sueños, ordenándole huir a Egipto para proteger al niño.

Significado Teológico: La Iglesia los venera como mártires porque, aunque no pudieron dar testimonio de Cristo con palabras, lo hicieron con su muerte. Son considerados los «flores martyrum» (flores de los mártires), los primeros que murieron por causa de Jesús.

Tradición Popular: Aunque hoy en día es común realizar bromas en algunos países hispanohablantes (el equivalente al «April Fools' Day»), el sentido original de la fecha es de recogimiento y oración por la infancia desprotegida.

Otros santos que se celebran el 28 de diciembre

Junto a la conmemoración de los niños de Belén, en esta jornada se recuerda la onomástica de otras figuras de la fe:

San Antonio de Lérins, monje: Erudito y monje del siglo V que vivió en la famosa abadía de Lérins (Francia). Destacó por su profunda humildad y por su rechazo a las dignidades eclesiásticas para dedicarse por completo a la oración.

San Teona de Alejandría, obispo: Patriarca de Alejandría a finales del siglo III. Fue el predecesor de San Pedro de Alejandría y se destacó por construir la primera iglesia de gran tamaño en la ciudad y por combatir las primeras manifestaciones de las herejías de su tiempo.

San Domitiano de Ancira, diácono y mártir: Sufrió el martirio en Galacia (actual Turquía) por defender la fe cristiana y negarse a apostatar ante las autoridades romanas.

Sufrió el martirio en Galacia (actual Turquía) por defender la fe cristiana y negarse a apostatar ante las autoridades romanas. San Castor de Tarso, mártir.

Beatos