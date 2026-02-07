sorteo de la Bonoloto, organizado por Loterías y Apuestas del Estado, celebró este sábado una nueva edición en la que miles de jugadores comprobaron sus boletos para ver si han obtenido premio. Este popular juego de lotería se celebra de lunes a sábado y ofrece múltiples oportunidades de ganar en distintas categorías.



Combinación ganadora Bonoloto

Números premiados: 04, 16, 22, 23, 32 y 39

Número complementario: 34

Reintegro: 9

La combinación se publicó tras el sorteo, celebrado a partir de las 21:30 h, permitiendo a los jugadores verificar sus boletos y comprobar si han sido agraciados con alguno de los premios ofrecidos por la Bonoloto en sus distintas categorías.

Cómo se reparten los premios

La Bonoloto distribuye premios en varias categorías, siendo las más destacadas:

Primera categoría: seis aciertos (combinación completa).

Segunda categoría: cinco aciertos más el número complementario.

Tercera y siguientes: premios para cinco, cuatro y tres aciertos.

Reintegro: devuelve el importe de la apuesta si coincide solo el número de reintegro.

Si no hay acertantes en primera categoría, el bote se acumula para futuros sorteos, aumentando así el premio potencial para próximas convocatorias.

Un sorteo con tradición

La Bonoloto, activada en 1988, se ha consolidado como uno de los sorteos más seguidos dentro de la oferta de juegos de azar en España, con millones de boletos vendidos cada semana. Su precio accesible y la frecuencia diaria (de lunes a sábado) convierten a este sorteo en una opción muy popular para los aficionados a la lotería.