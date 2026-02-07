La popular lotería La Primitiva, gestionada por Loterías y Apuestas del Estado, celebró este sábado su sorteo semanal en el que miles de participantes compiten por los grandes premios que ofrece este clásico juego de azar. Cada sábado, La Primitiva reparte cuantiosos premios en varias categorías al acertar combinaciones de números, complementario y reintegro.



Combinación ganadora de La Primitiva

Números premiados: 15, 17, 19, 20, 25 y 40

Número complementario: 35

Reintegro: 6

Número Joker: 4 858 110

La extracción fue realizada en el sorteo celebrado en la noche de este sábado, con la combinación que jugarán miles de apuestas para determinar si hay ganadores de las distintas categorías de premios que ofrece La Primitiva.

¿Cómo se reparten los premios?

La Primitiva reparte premios en función del número de aciertos de la combinación principal, así como del número complementario y el reintegro. Las principales categorías son:

Categoría Especial: acertar los seis números + el complementario.

Primera categoría: acertar los seis números.

Segunda categoría: acertar cinco números + complementario.

Tercera y siguientes: premios para cinco, cuatro y tres aciertos.

Reintegro: devuelve el importe de la apuesta si coincide el número de reintegro.

Además, el Joker es un juego adicional que puede generar premios extra si coinciden sus cifras en la apuesta adicional. La combinación Joker sorteada hoy fue 4 858 110.

Un sorteo de referencia

La Primitiva, con décadas de historia en España, es una de las loterías más tradicionales y participadas, con sorteos los jueves y sábados. Su formato clásico de seis números más complementario y reintegro hace que miles de jugadores revisen cada semana sus boletos con ilusión ante la posibilidad de llevarse importantes premios.