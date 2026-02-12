El sorteo de La Primitiva, uno de los juegos más populares de Loterías y Apuestas del Estado, ha celebrado su sesión semanal de este jueves 12 de febrero de 2026 con un bote acumulado cercano a los 99 millones de euros.



Combinación ganadora de hoy

Números premiados: 13, 14, 28, 30, 31 y 36

Complementario: 49

Reintegro: 5

Esta combinación determina los premios principales y secundarios del sorteo celebrado en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, con un gran bote en juego para los acertantes de máxima categoría.

Información para el ganador

• Cobro de premios:

Los premios de La Primitiva pueden cobrarse en cualquier administración de loterías autorizada. Los importes superiores a 2.000 € suelen gestionarse en entidades bancarias colaboradoras o a través de la plataforma web oficial si el boleto fue adquirido online.

• Caducidad:

El plazo para reclamar cualquier premio es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo:

El próximo sorteo de La Primitiva se celebrará el sábado 14 de febrero de 2026, con nuevas oportunidades de premio y un bote que dependerá de los importes acumulados tras este jueves.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida de resultados es la que publica Loterías y Apuestas del Estado en su sitio oficial.