El sorteo de La Primitiva, uno de los juegos más populares de Loterías y Apuestas del Estado, ha celebrado su sesión semanal de este jueves 12 de febrero de 2026 con un bote acumulado cercano a los 99 millones de euros.
Combinación ganadora de hoy
- Números premiados: 13, 14, 28, 30, 31 y 36
- Complementario: 49
- Reintegro: 5
Esta combinación determina los premios principales y secundarios del sorteo celebrado en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, con un gran bote en juego para los acertantes de máxima categoría.
Información para el ganador
• Cobro de premios:
Los premios de La Primitiva pueden cobrarse en cualquier administración de loterías autorizada. Los importes superiores a 2.000 € suelen gestionarse en entidades bancarias colaboradoras o a través de la plataforma web oficial si el boleto fue adquirido online.
• Caducidad:
El plazo para reclamar cualquier premio es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.
• Próximo sorteo:
El próximo sorteo de La Primitiva se celebrará el sábado 14 de febrero de 2026, con nuevas oportunidades de premio y un bote que dependerá de los importes acumulados tras este jueves.
Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida de resultados es la que publica Loterías y Apuestas del Estado en su sitio oficial.