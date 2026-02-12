El sorteo diario de la Loterías y Apuestas del Estado correspondiente a la Bonoloto de este jueves 12 de febrero de 2026 ya se ha celebrado, quedando pendiente la confirmación oficial de la combinación ganadora en el momento de esta publicación



Combinación ganadora de hoy

Números premiados: Pendientes de confirmación oficial

Complementario: —

Reintegro: —

La Bonoloto se celebra de lunes a domingo a las 21:30 h y reparte premios en distintas categorías según el número de aciertos obtenidos en cada boleto.

Cómo funciona la Bonoloto

En este sorteo se extraen seis números del 1 al 49, además de un número complementario y un reintegro.

Para obtener el premio de Primera Categoría, es necesario acertar los seis números principales.

El número complementario permite optar a la Segunda Categoría (5 + Complementario).

El reintegro devuelve el importe de la apuesta si coincide con la cifra extraída.

Información para el ganador

• Cobro de premios:

Los premios pueden cobrarse en cualquier administración oficial de Loterías. Los importes inferiores a 2.000 € se abonan directamente en el punto de venta. Los superiores deben gestionarse en entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si la apuesta fue validada online.

• Caducidad:

El plazo para reclamar el premio es de 90 días naturales desde el día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo:

La Bonoloto vuelve mañana viernes 13 de febrero de 2026 con una nueva combinación ganadora y más oportunidades de premio.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado a través de sus canales oficiales.