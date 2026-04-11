El sábado 11 de abril de 2026 llega cargado de una energía renovadora que invita a todos los signos del zodiaco a conectar con sus objetivos más auténticos. La influencia de Venus en conjunción con Mercurio favorece las comunicaciones afectivas y las decisiones importantes en el ámbito profesional.

Los astros nos recuerdan que este es un momento perfecto para equilibrar nuestras emociones con nuestras aspiraciones materiales. La Luna en cuarto creciente potencia la intuición y nos anima a confiar en nuestro instinto para tomar las mejores decisiones.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu energía natural se ve potenciada por las configuraciones planetarias de hoy. Es momento de actuar con determinación pero sin precipitarte.

Color: Rojo coral

Rojo coral Amor: Las conversaciones profundas fortalecerán tu relación

Las conversaciones profundas fortalecerán tu relación Salud: Cuida tu sistema nervioso, evita el estrés innecesario

Cuida tu sistema nervioso, evita el estrés innecesario Dinero: Oportunidad de inversión a corto plazo

Oportunidad de inversión a corto plazo Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad que tanto buscas está al alcance de tus manos. Los aspectos planetarios favorecen tus proyectos a largo plazo.

Color: Verde esmeralda

Verde esmeralda Amor: Momento ideal para formalizar compromisos

Momento ideal para formalizar compromisos Salud: Dedica tiempo a la relajación y el descanso

Dedica tiempo a la relajación y el descanso Dinero: Los ahorros empiezan a dar sus frutos

Los ahorros empiezan a dar sus frutos Número de la suerte: 14

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu capacidad comunicativa está en su punto más alto. Aprovecha para expresar ideas que tenías guardadas.

Color: Amarillo limón

Amarillo limón Amor: Las palabras tienen poder sanador en tu relación

Las palabras tienen poder sanador en tu relación Salud: Mantén activa tu mente con lecturas estimulantes

Mantén activa tu mente con lecturas estimulantes Dinero: Negocios relacionados con comunicación son favorables

Negocios relacionados con comunicación son favorables Número de la suerte: 23

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tus emociones están especialmente sensibles hoy. Confía en tu intuición para navegar situaciones complejas.

Color: Plata lunar

Plata lunar Amor: La familia juega un papel importante en tu felicidad

La familia juega un papel importante en tu felicidad Salud: Presta atención a tu sistema digestivo

Presta atención a tu sistema digestivo Dinero: Gastos relacionados con el hogar pueden surgir

Gastos relacionados con el hogar pueden surgir Número de la suerte: 9

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Brillas con luz propia en todos los ámbitos. Tu carisma natural atrae oportunidades inesperadas.

Color: Dorado brillante

Dorado brillante Amor: Eres el centro de atención de alguien especial

Eres el centro de atención de alguien especial Salud: Tu vitalidad está en su mejor momento

Tu vitalidad está en su mejor momento Dinero: Reconocimiento profesional puede traducirse en beneficios

Reconocimiento profesional puede traducirse en beneficios Número de la suerte: 31

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu atención al detalle te abre puertas importantes. Los proyectos meticulosos encuentran su recompensa.

Color: Azul marino

Azul marino Amor: La paciencia y comprensión fortalecen vínculos

La paciencia y comprensión fortalecen vínculos Salud: Rutinas de ejercicio moderado te beneficiarán

Rutinas de ejercicio moderado te beneficiarán Dinero: Análisis detallado de finanzas trae claridad

Análisis detallado de finanzas trae claridad Número de la suerte: 6

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio que buscas se manifiesta en todas las áreas de tu vida. Decisiones armoniosas te conducen al éxito.

Color: Rosa palo

Rosa palo Amor: Armonía perfecta con tu pareja o encuentros prometedores

Armonía perfecta con tu pareja o encuentros prometedores Salud: Encuentra balance entre actividad y descanso

Encuentra balance entre actividad y descanso Dinero: Colaboraciones justas generan prosperidad

Colaboraciones justas generan prosperidad Número de la suerte: 18

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intensidad emocional encuentra canales constructivos. Los misterios se revelan a tu favor.

Color: Violeta profundo

Violeta profundo Amor: Pasión y transformación marcan tus relaciones

Pasión y transformación marcan tus relaciones Salud: Escucha las señales de tu cuerpo

Escucha las señales de tu cuerpo Dinero: Inversiones arriesgadas pueden dar buenos resultados

Inversiones arriesgadas pueden dar buenos resultados Número de la suerte: 12

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu espíritu aventurero encuentra nuevos horizontes. Las oportunidades de crecimiento están a tu alcance.

Color: Naranja vibrante

Naranja vibrante Amor: Aventuras románticas o viajes con tu pareja

Aventuras románticas o viajes con tu pareja Salud: El ejercicio al aire libre te revitaliza

El ejercicio al aire libre te revitaliza Dinero: Ingresos relacionados con viajes o estudios

Ingresos relacionados con viajes o estudios Número de la suerte: 27

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu perseverancia comienza a mostrar resultados tangibles. Los objetivos a largo plazo se acercan a su materialización.

Color: Negro elegante

Negro elegante Amor: Relaciones sólidas basadas en respeto mutuo

Relaciones sólidas basadas en respeto mutuo Salud: Fortalece tu estructura ósea con ejercicio adecuado

Fortalece tu estructura ósea con ejercicio adecuado Dinero: Inversiones conservadoras muestran estabilidad

Inversiones conservadoras muestran estabilidad Número de la suerte: 4

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu originalidad encuentra el reconocimiento que merece. Ideas innovadoras cobran vida de manera inesperada.

Color: Turquesa eléctrico

Turquesa eléctrico Amor: Conexiones mentales profundas con personas afines

Conexiones mentales profundas con personas afines Salud: Terapias alternativas pueden beneficiarte

Terapias alternativas pueden beneficiarte Dinero: Proyectos tecnológicos o sociales generan ingresos

Proyectos tecnológicos o sociales generan ingresos Número de la suerte: 22

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad se convierte en tu mayor fortaleza. Las emociones fluyen con armonía y propósito.

Color: Verde agua

Verde agua Amor: Conexiones espirituales profundas con tu pareja

Conexiones espirituales profundas con tu pareja Salud: La meditación y relajación son esenciales

La meditación y relajación son esenciales Dinero: Actividades artísticas o espirituales traen beneficios

Actividades artísticas o espirituales traen beneficios Número de la suerte: 16

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Consejo astral para hoy

Este sábado 11 de abril nos invita a encontrar el equilibrio entre nuestras necesidades emocionales y nuestras ambiciones profesionales. Los astros sugieren que dediquemos tiempo tanto a nutrir nuestras relaciones personales como a avanzar en nuestros proyectos laborales. La clave del día está en no sacrificar un área por otra, sino en encontrar la armonía que nos permita crecer de manera integral. Aprovecha esta energía renovadora para planificar acciones que beneficien tanto tu bienestar emocional como tu progreso material.