El sábado 11 de abril de 2026 llega cargado de una energía renovadora que invita a todos los signos del zodiaco a conectar con sus objetivos más auténticos. La influencia de Venus en conjunción con Mercurio favorece las comunicaciones afectivas y las decisiones importantes en el ámbito profesional.
Los astros nos recuerdan que este es un momento perfecto para equilibrar nuestras emociones con nuestras aspiraciones materiales. La Luna en cuarto creciente potencia la intuición y nos anima a confiar en nuestro instinto para tomar las mejores decisiones.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Tu energía natural se ve potenciada por las configuraciones planetarias de hoy. Es momento de actuar con determinación pero sin precipitarte.
- Color: Rojo coral
- Amor: Las conversaciones profundas fortalecerán tu relación
- Salud: Cuida tu sistema nervioso, evita el estrés innecesario
- Dinero: Oportunidad de inversión a corto plazo
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad que tanto buscas está al alcance de tus manos. Los aspectos planetarios favorecen tus proyectos a largo plazo.
- Color: Verde esmeralda
- Amor: Momento ideal para formalizar compromisos
- Salud: Dedica tiempo a la relajación y el descanso
- Dinero: Los ahorros empiezan a dar sus frutos
- Número de la suerte: 14
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu capacidad comunicativa está en su punto más alto. Aprovecha para expresar ideas que tenías guardadas.
- Color: Amarillo limón
- Amor: Las palabras tienen poder sanador en tu relación
- Salud: Mantén activa tu mente con lecturas estimulantes
- Dinero: Negocios relacionados con comunicación son favorables
- Número de la suerte: 23
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Tus emociones están especialmente sensibles hoy. Confía en tu intuición para navegar situaciones complejas.
- Color: Plata lunar
- Amor: La familia juega un papel importante en tu felicidad
- Salud: Presta atención a tu sistema digestivo
- Dinero: Gastos relacionados con el hogar pueden surgir
- Número de la suerte: 9
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Brillas con luz propia en todos los ámbitos. Tu carisma natural atrae oportunidades inesperadas.
- Color: Dorado brillante
- Amor: Eres el centro de atención de alguien especial
- Salud: Tu vitalidad está en su mejor momento
- Dinero: Reconocimiento profesional puede traducirse en beneficios
- Número de la suerte: 31
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Tu atención al detalle te abre puertas importantes. Los proyectos meticulosos encuentran su recompensa.
- Color: Azul marino
- Amor: La paciencia y comprensión fortalecen vínculos
- Salud: Rutinas de ejercicio moderado te beneficiarán
- Dinero: Análisis detallado de finanzas trae claridad
- Número de la suerte: 6
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El equilibrio que buscas se manifiesta en todas las áreas de tu vida. Decisiones armoniosas te conducen al éxito.
- Color: Rosa palo
- Amor: Armonía perfecta con tu pareja o encuentros prometedores
- Salud: Encuentra balance entre actividad y descanso
- Dinero: Colaboraciones justas generan prosperidad
- Número de la suerte: 18
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intensidad emocional encuentra canales constructivos. Los misterios se revelan a tu favor.
- Color: Violeta profundo
- Amor: Pasión y transformación marcan tus relaciones
- Salud: Escucha las señales de tu cuerpo
- Dinero: Inversiones arriesgadas pueden dar buenos resultados
- Número de la suerte: 12
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Tu espíritu aventurero encuentra nuevos horizontes. Las oportunidades de crecimiento están a tu alcance.
- Color: Naranja vibrante
- Amor: Aventuras románticas o viajes con tu pareja
- Salud: El ejercicio al aire libre te revitaliza
- Dinero: Ingresos relacionados con viajes o estudios
- Número de la suerte: 27
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Tu perseverancia comienza a mostrar resultados tangibles. Los objetivos a largo plazo se acercan a su materialización.
- Color: Negro elegante
- Amor: Relaciones sólidas basadas en respeto mutuo
- Salud: Fortalece tu estructura ósea con ejercicio adecuado
- Dinero: Inversiones conservadoras muestran estabilidad
- Número de la suerte: 4
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Tu originalidad encuentra el reconocimiento que merece. Ideas innovadoras cobran vida de manera inesperada.
- Color: Turquesa eléctrico
- Amor: Conexiones mentales profundas con personas afines
- Salud: Terapias alternativas pueden beneficiarte
- Dinero: Proyectos tecnológicos o sociales generan ingresos
- Número de la suerte: 22
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu sensibilidad se convierte en tu mayor fortaleza. Las emociones fluyen con armonía y propósito.
- Color: Verde agua
- Amor: Conexiones espirituales profundas con tu pareja
- Salud: La meditación y relajación son esenciales
- Dinero: Actividades artísticas o espirituales traen beneficios
- Número de la suerte: 16
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Consejo astral para hoy
Este sábado 11 de abril nos invita a encontrar el equilibrio entre nuestras necesidades emocionales y nuestras ambiciones profesionales. Los astros sugieren que dediquemos tiempo tanto a nutrir nuestras relaciones personales como a avanzar en nuestros proyectos laborales. La clave del día está en no sacrificar un área por otra, sino en encontrar la armonía que nos permita crecer de manera integral. Aprovecha esta energía renovadora para planificar acciones que beneficien tanto tu bienestar emocional como tu progreso material.