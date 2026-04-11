Carlos Alcaraz se enfrenta este sábado, 11 de abril, al ídolo local Valentin Vacherot por una plaza en la gran final del Principado tras alcanzar sus 300 victorias como profesional

El Masters 1000 de Montecarlo vive este sábado una de sus jornadas más vibrantes con la disputa de las semifinales. Carlos Alcaraz, vigente campeón del torneo, busca revalidar su corona en el Principado enfrentándose a la gran revelación del cuadro, el monegasco Valentin Vacherot. El tenista murciano llega a esta cita en un estado de forma excepcional, consolidando su dominio sobre la tierra batida y con el objetivo de sellar su pase a la final que se disputará este domingo.

Horario del partido: ¿A qué hora juegan Alcaraz y Vacherot?

El encuentro entre el número uno español y el tenista local está programado para hoy, sábado 11 de abril, no antes de las 15:30 horas (horario peninsular español). El duelo tendrá lugar en la pista central del Rolex Monte-Carlo Masters, una vez finalizados los turnos previos de la jornada.

Para los aficionados que sigan la retransmisión desde otros países, estos son los horarios previstos:

• España: 15:30 horas.

• Argentina y Chile: 10:30 horas.

• México y Colombia: 08:30 horas.

• Estados Unidos: 09:30 (ET), 08:30 (CT) y 06:30 (PT).

Televisión y ‘streaming’: Dónde ver el Alcaraz – Vacherot hoy

La semifinal del Masters 1000 de Montecarlo podrá seguirse en directo de manera exclusiva a través de Tennis TV. La plataforma oficial de la ATP emitirá el encuentro para los usuarios en España, Latinoamérica y Estados Unidos, ofreciendo una cobertura completa de todo lo que suceda en la arcilla monegasca.

Un duelo de hitos: Las 300 victorias de Alcaraz y el sueño de Vacherot

Carlos Alcaraz comparece en esta semifinal tras firmar una actuación contundente en la ronda anterior frente a Alexander Bublik. Este triunfo no solo le permitió avanzar en el cuadro, sino que supuso alcanzar la histórica cifra de 300 victorias como profesional. El murciano, que defiende el título logrado el año pasado, sigue mostrando una solidez implacable en su superficie predilecta y encadena una racha positiva que le sitúa como el gran rival a batir.

En el otro lado de la red estará Valentin Vacherot, quien ya ha hecho historia en el torneo. El monegasco se ha convertido en el primer jugador local en alcanzar unas semifinales en el Principado. Apoyado por su público, Vacherot llega tras apear a varios tenistas situados en el «top-10», consolidándose como la gran sorpresa de esta edición y una amenaza real para las aspiraciones del español. El vencedor de este choque peleará por el trofeo mañana domingo a partir de las 12:00 horas.