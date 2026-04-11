Alexander Zverev y Jannik Sinner se miden hoy sábado, 11 de abril, por una plaza en la gran final del Principado en un duelo de favoritos que podrá seguirse en España a través de Tennis TV

El Masters 1000 de Montecarlo encara su recta final con uno de los enfrentamientos más esperados del circuito profesional. Alexander Zverev y Jannik Sinner se ven las caras este sábado en la primera semifinal del torneo, un duelo de alta tensión que decidirá quién será el primer finalista sobre la arcilla de la pista central. El encuentro, que mide a dos de los principales aspirantes al título, se disputará en el primer turno de la jornada y definirá el cuadro de cara a la resolución del campeonato el próximo domingo.

Horario del partido: ¿A qué hora juegan Zverev y Sinner?

El inicio de la semifinal entre el tenista alemán y el italiano está programado para hoy, sábado 11 de abril, no antes de las 13:30 horas (horario peninsular español). El choque tendrá lugar en la pista central del Rolex Monte-Carlo Masters, abriendo el orden de juego de las semifinales individuales.

Para los aficionados que sigan el encuentro desde otros puntos geográficos, los horarios son los siguientes:

• España: 13:30 horas.

• Argentina y Chile: 08:30 horas.

• México y Colombia: 06:30 horas.

• Estados Unidos: 07:30 (ET), 06:30 (CT) y 04:30 (PT).

Dónde ver el Zverev – Sinner en televisión y ‘streaming’

La retransmisión del partido de semifinales en España se podrá seguir de forma íntegra a través de la plataforma oficial de la ATP, Tennis TV. Este servicio de streaming ofrecerá el encuentro en directo tanto para el territorio nacional como para Latinoamérica y Estados Unidos, permitiendo el acceso a las imágenes desde diversos dispositivos compatibles.

El camino a la final de Montecarlo

El enfrentamiento de hoy supone una cita clave para ambos tenistas. Jannik Sinner llega a este compromiso tras una racha sobresaliente en la categoría Masters 1000, consolidando una temporada marcada por la regularidad y con el objetivo de alcanzar su primera final en el Principado para continuar su escalada hacia el número uno del mundo.

Por su parte, Alexander Zverev comparece en semifinales refrendando su condición de especialista sobre la tierra batida. El alemán ha exhibido una gran solidez a lo largo de una semana de máxima exigencia en Montecarlo, buscando regresar a la lucha directa por el trofeo en un escenario donde ya sabe lo que es rendir al máximo nivel.

El vencedor de este duelo se citará en la final del domingo, 12 de abril, programada para las 12:00 horas. En el horizonte asoma la figura de Carlos Alcaraz; si el murciano vence en su respectivo encuentro ante Vacherot, se enfrentará por el título al ganador de este Sinner contra Zverev.