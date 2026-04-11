El Martínez Valero acoge un duelo de máxima tensión por la permanencia entre los pupilos de Eder Sarabia y el conjunto de Carlos Corberán, ambos necesitados tras sus últimas derrotas

El Elche CF y el Valencia CF se enfrentan este sábado, 11 de abril, en el estadio Manuel Martínez Valero en un choque trascendental correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Con el campeonato entrando en su fase decisiva, ambos conjuntos se citan en un derbi regional marcado por la urgencia de puntos. Mientras el cuadro ilicitano lucha por salir de los puestos de castigo, el bloque valencianista busca certificar una tranquilidad que se le ha resistido en las últimas semanas.

Horario: ¿A qué hora empieza el Elche contra el Valencia?

El balón echará a rodar hoy, sábado 11 de abril, a las 16:15 horas. Se espera un ambiente de gran intensidad en las gradas del feudo franjiverde, donde el equipo local tratará de revertir una dinámica descendente que le mantiene en la decimoctava posición con 29 puntos. Por su parte, el Valencia de Carlos Corberán llega situado en el decimocuarto puesto con 35 puntos, consciente de que una victoria en Elche supondría un paso de gigante hacia la salvación definitiva.

Televisión: ¿En qué canal ver el Elche – Valencia en directo?

El encuentro se podrá seguir en directo en España a través del canal DAZN LaLiga 2 (dial 58 de Movistar y 114 de Orange). Además, para aquellos que deseen seguir el partido en establecimientos públicos, la señal estará disponible en el canal LaLiga TV Bar de la plataforma Movistar Plus+.

Urgencias y bajas sensibles en ambos cuadros

El partido llega condicionado por las ausencias en ambos bandos. El Elche, dirigido por Eder Sarabia, no podrá contar con su baluarte defensivo Pedro Bigas, expulsado en la derrota de la pasada jornada ante el Rayo Vallecano. El conjunto ilicitano solo ha logrado un triunfo en lo que va de 2026 y sabe que, ante un rival directo, los puntos tienen un valor doble.

En la capital del Turia, las preocupaciones se centran en la enfermería. El Valencia afronta el choque con bajas críticas en la retaguardia: a la ausencia de larga duración de Diakhaby se suma ahora la de Copete, dejando al equipo bajo mínimos en el eje de la zaga. Tampoco estará disponible el guardameta Julen Aguirrezabala, aunque la solvencia mostrada por Dimitrievski bajo palos ofrece garantías al esquema de Corberán.

Tras el empate (1-1) cosechado en el partido de ida en Mestalla, el Martínez Valero dictará sentencia en un envite donde la solidez defensiva y el acierto en las áreas definirán el futuro de dos clubes históricos que no quieren perder su sitio en la élite del fútbol español.