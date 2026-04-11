El conjunto de Matarazzo recibe en el Reale Arena al cuadro babazorro, liderado por Quique Sánchez Flores, con el objetivo de consolidar sus aspiraciones europeas antes de la final de Copa

La Real Sociedad y el Deportivo Alavés se citan este sábado, 11 de abril, en el estadio del Reale Arena en un encuentro perteneciente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports. El derbi vasco llega en un momento crucial para ambos conjuntos: mientras los donostiarras buscan afianzarse en la zona noble de la clasificación para asegurar su presencia en competiciones continentales, el equipo vitoriano pelea por certificar una permanencia que le permita respirar con tranquilidad en el tramo final del campeonato.

Horario: ¿A qué hora empieza el Real Sociedad contra Alavés?

El encuentro se disputa hoy, sábado 11 de abril, a las 14:00 horas. El equipo txuri urdin vuelve a jugar ante su afición tras su reciente victoria por 2-0 frente al Levante UD, con la intención de mantener la inercia positiva que le ha llevado a pelear por el top 6 de la tabla.

La Real Sociedad ocupa actualmente la séptima posición con 41 puntos, tras sumar 11 victorias, 8 empates y 11 derrotas. El cuadro de San Sebastián afronta este compromiso liguero con un ojo puesto en la final de la Copa del Rey, que disputará el próximo sábado 18 de abril ante el Atlético de Madrid en el estadio de La Cartuja.

Televisión: ¿Dónde ver el Real Sociedad – Alavés en directo?

El partido entre la Real Sociedad y el Deportivo Alavés se podrá seguir en directo por televisión a través de los canales M+ LALIGA (dial 54 de Movistar y 110 de Orange) y M+ LALIGA HDR (dial 440 de Movistar y 111 de Orange). Asimismo, el duelo estará disponible para los establecimientos públicos en el canal LaLiga TV Bar, todos ellos integrados en la plataforma Movistar Plus+.

El estado de los equipos: Oyarzabal frente a la resistencia de Quique

Para este choque, el técnico local, Matarazzo, no podrá contar con Yangel Herrera debido a una lesión. Sin embargo, la Real Sociedad recupera su pegada con un Mikel Oyarzabal que atraviesa un estado de forma sensacional.

Por su parte, el Deportivo Alavés llega al Reale Arena en la decimoquinta posición con 32 puntos (8 victorias, 8 empates y 14 derrotas). Bajo la dirección de Quique Sánchez Flores, que sustituyó recientemente a Eduardo Coudet, los babazorros buscan puntuar tras el empate cosechado ante CA Osasuna (2-2) en Mendizorroza.

Los precedentes de esta temporada muestran máxima igualdad: la Real Sociedad se impuso en los cuartos de final de la Copa del Rey (2-3), mientras que el Alavés logró la victoria en el encuentro liguero de la primera vuelta en Vitoria (1-0).