Los astros nos regalan un sábado cargado de oportunidades y transformaciones. La energía de abril se intensifica este 4 de abril de 2026, invitando a cada signo del zodiaco a conectar con su poder interior y dar pasos decididos hacia sus objetivos.

La Luna en fase creciente favorece los nuevos comienzos, mientras que la posición de Venus promete encuentros especiales y momentos de armonía. Es un día perfecto para reflexionar sobre nuestros deseos más profundos y actuar en consecuencia.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu energía natural se multiplica este sábado. Los planetas te impulsan a tomar decisiones importantes que has estado postergando.

Color: Rojo intenso

Rojo intenso Amor: Conversaciones sinceras fortalecen tu relación

Conversaciones sinceras fortalecen tu relación Salud: Perfecto momento para iniciar una rutina de ejercicios

Perfecto momento para iniciar una rutina de ejercicios Dinero: Inversión a largo plazo trae beneficios

Inversión a largo plazo trae beneficios Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad que tanto buscas comienza a manifestarse. Tu perseverancia finalmente da frutos en el ámbito profesional.

Color: Verde esmeralda

Verde esmeralda Amor: Gestos románticos inesperados alegran tu día

Gestos románticos inesperados alegran tu día Salud: Cuida tu alimentación y mantén horarios regulares

Cuida tu alimentación y mantén horarios regulares Dinero: Oportunidad de ahorro se presenta en casa

Oportunidad de ahorro se presenta en casa Número de la suerte: 15

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu curiosidad natural te lleva hacia nuevos horizontes. Las comunicaciones juegan un papel fundamental en tu jornada.

Color: Amarillo brillante

Amarillo brillante Amor: Mensaje importante de alguien especial

Mensaje importante de alguien especial Salud: Ejercicios de respiración te ayudan a relajarte

Ejercicios de respiración te ayudan a relajarte Dinero: Negociación exitosa mejora tus ingresos

Negociación exitosa mejora tus ingresos Número de la suerte: 22

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Tu intuición está especialmente aguda hoy. Confía en esas corazonadas que te guían hacia las decisiones correctas.

Color: Plata lunar

Plata lunar Amor: Momento ideal para demostrar tus sentimientos

Momento ideal para demostrar tus sentimientos Salud: Dedica tiempo al descanso y la meditación

Dedica tiempo al descanso y la meditación Dinero: Gastos familiares requieren planificación

Gastos familiares requieren planificación Número de la suerte: 9

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma natural brilla con más intensidad que nunca. Es tu momento para destacar y recibir el reconocimiento que mereces.

Color: Dorado real

Dorado real Amor: Tu magnetismo atrae miradas admirativas

Tu magnetismo atrae miradas admirativas Salud: Actividades al aire libre renuevan tu energía

Actividades al aire libre renuevan tu energía Dinero: Proyecto creativo genera ingresos extras

Proyecto creativo genera ingresos extras Número de la suerte: 31

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Tu atención al detalle marca la diferencia en todo lo que emprendes. Los resultados de tu dedicación se hacen visibles.

Color: Azul marino

Azul marino Amor: Pequeños detalles fortalecen la complicidad

Pequeños detalles fortalecen la complicidad Salud: Revisión médica preventiva trae tranquilidad

Revisión médica preventiva trae tranquilidad Dinero: Orden en las finanzas mejora tu situación

Orden en las finanzas mejora tu situación Número de la suerte: 18

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El equilibrio que tanto valoras se restablece en todas las áreas de tu vida. Las relaciones interpersonales cobran especial relevancia.

Color: Rosa pastel

Rosa pastel Amor: Armonía perfecta con tu pareja o encuentro especial

Armonía perfecta con tu pareja o encuentro especial Salud: Actividades relajantes restauran tu bienestar

Actividades relajantes restauran tu bienestar Dinero: Sociedad o colaboración trae beneficios mutuos

Sociedad o colaboración trae beneficios mutuos Número de la suerte: 26

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intensidad emocional se convierte en tu mayor fortaleza. Las transformaciones profundas que buscas comienzan a manifestarse.

Color: Púrpura profundo

Púrpura profundo Amor: Pasión y misterio envuelven tus encuentros

Pasión y misterio envuelven tus encuentros Salud: Elimina hábitos que no te benefician

Elimina hábitos que no te benefician Dinero: Inversión arriesgada puede ser muy rentable

Inversión arriesgada puede ser muy rentable Número de la suerte: 13

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Tu espíritu aventurero te lleva hacia experiencias enriquecedoras. Los viajes o el aprendizaje ocupan un lugar destacado en tu día.

Color: Naranja vibrante

Naranja vibrante Amor: Conexión especial con alguien de otro lugar

Conexión especial con alguien de otro lugar Salud: Deportes o actividad física elevan tu ánimo

Deportes o actividad física elevan tu ánimo Dinero: Oportunidad internacional se presenta

Oportunidad internacional se presenta Número de la suerte: 29

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tu determinación alcanza nuevos niveles de efectividad. Los objetivos a largo plazo que has trazado están más cerca de lo que imaginas.

Color: Gris elegante

Gris elegante Amor: Seriedad y compromiso definen tus relaciones

Seriedad y compromiso definen tus relaciones Salud: Rutina estructurada mejora tu rendimiento

Rutina estructurada mejora tu rendimiento Dinero: Plan financiero a largo plazo da resultados

Plan financiero a largo plazo da resultados Número de la suerte: 8

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Tu originalidad y visión futurista inspiran a quienes te rodean. Las ideas innovadoras que has cultivado encuentran el momento perfecto para manifestarse.

Color: Turquesa eléctrico

Turquesa eléctrico Amor: Amistad especial evoluciona hacia algo más profundo

Amistad especial evoluciona hacia algo más profundo Salud: Tecnología aplicada al bienestar te beneficia

Tecnología aplicada al bienestar te beneficia Dinero: Inversión en innovación trae ganancias futuras

Inversión en innovación trae ganancias futuras Número de la suerte: 11

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad se convierte en una herramienta poderosa para conectar con los demás. Los sueños y la intuición te guían hacia decisiones acertadas.

Color: Verde agua

Verde agua Amor: Conexión emocional profunda con alguien especial

Conexión emocional profunda con alguien especial Salud: Terapias alternativas aportan bienestar integral

Terapias alternativas aportan bienestar integral Dinero: Intuición financiera te lleva por buen camino

Intuición financiera te lleva por buen camino Número de la suerte: 3

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Consejo astral para hoy

Este sábado 4 de abril nos invita a equilibrar nuestras ambiciones con nuestras necesidades emocionales. Los astros sugieren que la clave del éxito está en mantenernos fieles a nuestros valores mientras abrazamos los cambios necesarios. Dedica tiempo a la reflexión, pero no olvides que la acción es igualmente importante. Tu intuición y tu determinación trabajando juntas pueden llevarte exactamente donde necesitas estar.