MADRID, 24 de julio de 2026 — La gravedad de los incendios forestales que asolan la zona centro de la Península ha llevado al Gobierno a declarar este viernes la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León). El avance descontrolado de las llamas en varios focos críticos ha obligado a evacuar hasta el momento a más de 11.500 personas entre ambos territorios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, encabeza este viernes la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD) para supervisar las labores de respuesta. Sánchez ha tildado la situación de «dramática» en diversas provincias españolas y zonas fronterizas con Francia, haciendo un llamamiento a la población a mantener la máxima precaución y atender estrictamente las indicaciones de los servicios de emergencia.

Situación en Madrid: tres focos activos y afecciones en movilidad y comunicaciones

En la Comunidad de Madrid, la cifra de desalojados supera los 10.000 ciudadanos debido a tres fuegos principales: los de Villa del Prado (con afección a Aldea del Fresno), San Martín de Valdeiglesias (afectando a Pelayos de la Presa) y el procedentes de Almorox (Toledo), este último ya en fase de estabilización.

Aunque los focos de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias continúan fuera de control, las autoridades han logrado acotar su avance en las últimas horas. La emergencia ha tenido un fuerte impacto en los servicios e infraestructuras de la región:

Telecomunicaciones: Las llamas han causado cortes de cobertura telefónica en 16 municipios madrileños, afectando con especial intensidad a Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Rozas de Puerto Real. Las operadoras movilizan unidades móviles y equipos satelitales para recuperar el servicio.

Las llamas han causado cortes de cobertura telefónica en 16 municipios madrileños, afectando con especial intensidad a Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Rozas de Puerto Real. Las operadoras movilizan unidades móviles y equipos satelitales para recuperar el servicio. Transporte y carreteras: Cinco líneas interurbanas de autobús (541, 545, 546, 547 y 548) han suspendido temporalmente su servicio por seguridad. Además, se registran cortes de tráfico en tramos de las carreteras M-507, M-540, M-501, M-541 y M-206.

Cinco líneas interurbanas de autobús (541, 545, 546, 547 y 548) han suspendido temporalmente su servicio por seguridad. Además, se registran cortes de tráfico en tramos de las carreteras M-507, M-540, M-501, M-541 y M-206. Dispositivo de evacuación y sanidad: El Ejecutivo autonómico ha desplegado autobuses interurbanos para colaborar en los traslados y mantiene reservadas unas 600 camas hospitalarias en el Sermas ante posibles derivaciones de emergencia.

Virulencia extrema en Ávila y avance en la Reserva de Valle de Iruelas

En Castilla y León, la atención se centra de forma crítica en el incendio de Burgohondo (Ávila), que ha forzado el confinamiento de tres localidades y la evacuación de más de 1.500 personas entre el propio municipio, urbanizaciones como La Atalaya en El Tiemblo, complejos turísticos, campings y una residencia de mayores.

El fuego abulense, declarado en IGP 2 y combatido por más de medio centenar de medios junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha destacado por una propagación devastadora: en la tarde del jueves avanzó 30 kilómetros en tan solo 40 minutos. Las llamas penetraron en la Reserva Natural de Valle de Iruelas, arrasando la zona donde anida una de las colonias más importantes de buitre negro.