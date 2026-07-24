La entrada de aire fresco atlántico desde el noroeste peninsular provocará un descenso generalizado de las temperaturas durante el fin de semana y precipitaciones dispersas, aunque 11 comunidades continúan en alerta este viernes.

La intensa ola de calor que ha llevado a España al límite con registros máximos de entre 42 ºC y 44 ºC en diversos puntos de la geografía nacional comienza a remitir este viernes. El cambio de tiempo viene motivado por la entrada de una masa de aire más fresca por el noroeste de la Península, la cual avanzará de forma progresiva a lo largo del fin de semana. Este fenómeno proporcionará un breve respiro térmico en la mayor parte del país antes de que la semana que viene vuelvan a registrarse temperaturas máximas por encima de los valores habituales para la época, acompañadas de un predominio del sol, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Durante la jornada de este viernes, la bajada de los termómetros se hace notar de manera acusada en el centro y oeste peninsular, con valores notablemente inferiores a los de días precedentes, registrándose máximas de 33 ºC en Madrid, 30 ºC en Zamora y 32 ºC en Segovia. Según explica el meteorólogo de Meteored, Samuel Biener, en la época estival la llegada de este tipo de masas de aire de origen atlántico se traduce en refrescamientos e inestabilidad, un proceso que se extenderá de noroeste a sureste generalizando la bajada de las temperaturas.

Pese a este alivio, los valores superiores a los 35 ºC se mantendrán este viernes en Baleares y en amplias zonas del sur y del tercio este peninsular. Los termómetros alcanzarán incluso los 40 ºC en Málaga, Almería, Murcia, el valle del Ebro, las depresiones del nordeste, el interior de Valencia y Albacete. Un total de 11 comunidades autónomas permanecen en alerta por calor: Andalucía se encuentra en aviso rojo; Aragón, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra y La Rioja están en aviso naranja; mientras que Castilla y León, País Vasco y la Comunidad Valenciana se sitúan en aviso amarillo.

En el apartado de precipitaciones, se prevén tormentas aisladas en el extremo noroeste, especialmente en Galicia, donde se registrarán lluvias puntuales. Las comunidades de Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana y Galicia mantienen el aviso amarillo por tormentas, sumando las dos últimas la alerta por lluvias. El viento soplará moderado en el Estrecho y el litoral de Alborán, arreciando por la tarde en el centro-este, mientras que en Canarias se espera alisio moderado con rachas muy fuertes en zonas expuestas. Asimismo, son probables brumas matinales en Galicia y Asturias, y persistirá la calima en el sureste peninsular, Baleares y las islas orientales de Canarias.

Predicción para el resto de la semana:



Hoy: en el extremo sureste peninsular, chubascos acompañados de tormentas muy fuertes; temperaturas máximas extremadamente altas en el este peninsular; en el valle del Ebro y extremo sureste peninsular podrían superar los 40º-42º C.



(1/3) pic.twitter.com/NE5FVzuTjo — AEMET (@AEMET_Esp) July 23, 2026

Un sábado más fresco y un domingo con mínimas de hasta 10 ºC

La bajada de las temperaturas y la inestabilidad se acentuarán durante el sábado y el domingo por la entrada de la masa de aire polar, que favorecerá la formación de una DANA o vaguada, incrementando la posibilidad de tormentas generalizadas debido al descenso del chorro polar. El flujo de aire marítimo del noroeste dejará un ambiente más fresco en la Península este sábado, con cielos nubosos en la mitad norte y precipitaciones dispersas, más abundantes en el Cantábrico y los Pirineos. En el resto del territorio predominarán cielos poco nubosos o despejados, salvo intervalos de nubes medias y altas en Baleares y nubosidad en el norte de Canarias.

El descenso térmico del sábado será generalizado y únicamente se prevén ascensos de las máximas en los litorales del levante. Los 35 ºC solo se superarán en la Comunidad Valenciana, Almería, Murcia y Baleares, quedando únicamente estas dos últimas regiones bajo aviso amarillo por elevadas temperaturas.

De cara al domingo, la previsión meteorológica apunta a un inicio de jornada con ambiente fresco en capitales como Ávila, Burgos, Cuenca, León, Palencia, Salamanca, Segovia o Soria, donde las mínimas podrían descender hasta los 10 ºC o 12 ºC. Por el contrario, el calor nocturno se mantendrá en el litoral mediterráneo, con valores nocturnos en torno a los 25 ºC en Alicante, Almería, Málaga y Murcia. Respecto a las máximas diurnas del domingo, Málaga y Sevilla continuarán con registros elevados cercanos a los 37 ºC, mientras que Murcia podría aproximarse a los 40 ºC. En las ciudades del norte, como A Coruña, San Sebastián, Oviedo, Santander o Vitoria, las temperaturas máximas se situarán en un rango mucho más suave, entre los 22 ºC y los 25 ºC.