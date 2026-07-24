TARIFA (CÁDIZ), 24 de julio de 2026 — Un juzgado de Algeciras ha puesto fin a una ficción jurídica de 73 años que mantenía a Francisca (Curra) y a Benito inscritos en el Registro Civil como hermanos. Una prueba de ADN y el fallo judicial han reconocido formalmente lo que ambos sabían en la intimidad: que Curra es su madre biológica. La resolución repara emocionalmente una historia marcada por la represión social y el estigma de la España de mediados del siglo XX.

«Estamos muy contentos. Ella quería tener los papeles de que yo era su niño pequeño. Va a ser beneficioso para los dos», explica Benito a la Agencia EFE desde Tarifa, donde ambos residen actualmente.

Un embarazo oculto y una «ficción jurídica»

La historia se remonta al 3 de abril de 1953, cuando Benito nació en Tarifa. Su madre era entonces una joven soltera y sin recursos que había quedado embarazada tras una relación esporádica. Ante el severo estigma social del embarazo extramatrimonial en la época, sus padres decidieron mantenerla confinada en casa durante los nueve meses de gestación.

Tras el nacimiento, el bebé fue inscrito en el Registro Civil como hijo de sus propios abuelos maternos. Con esta decisión, pasaron a ser oficialmente hermanos ante la ley, relegando a Curra a un papel secundario en la crianza de su hijo:

El papel asignado: Curra debió asumir en silencio el rol de hermana mayor, aunque mantenía un trato especialmente cercano y afectuoso con Benito.

Curra debió asumir en silencio el rol de hermana mayor, aunque mantenía un trato especialmente cercano y afectuoso con Benito. Las sospechas: Benito recuerda que siempre intuyó la verdad («eso tira», señala). Hacia los 14 años comenzó a comprender la situación, aunque el tema se mantuvo como un tabú familiar por miedo a causarle dolor a Curra.

Con el paso del tiempo, Curra se trasladó a Ceuta, donde se casó y formó una familia, acogiendo también a Benito en su hogar durante largas temporadas. Con los años, la verdad se compartió abiertamente en el círculo familiar, pero la asignación legal permanecía inalterada.

Prueba de ADN y reparación emocional

El impulso definitivo para acudir a los tribunales llegó el verano pasado, motivado por el deseo de Curra de corregir su situación legal antes de fallecer. Asesorados por el despacho de abogados de Jesús Odériz, madre e hijo se sometieron a una prueba de ADN que confirmó el vínculo biológico al 100%.

El fallo judicial: El tribunal ha ordenado la rectificación inmediata de las actas de nacimiento en el Registro Civil. El fallo permite a los dos hijos de Benito reconocer formalmente a Curra como su abuela y cierra una herida de más de siete décadas.

Benito subraya el contraste entre el contexto en el que nació y el presente: «No nos damos cuenta de lo que la sociedad ha cambiado. Ahora conozco a chavalas que tienen un hijo en la situación de mi madre y no tienen que esconderse. Antes la mujer no tenía ningún derecho».