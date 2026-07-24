La Dirección General de Tráfico informa de que seis vías en la Comunidad de Madrid y quince en la provincia de Guadalajara están intransitables, junto a afecciones en Teruel y Huelva.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado de que al menos 24 carreteras de la red secundaria permanecen cortadas al tráfico e intransitables en diferentes puntos de España como consecuencia de los incendios forestales. La situación afecta con especial intensidad a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Guadalajara, si bien también se registran cortes de circulación en las provincias de Teruel y Huelva. Desde el organismo público se ha instado a la población a evitar los desplazamientos por las zonas afectadas y a consultar detenidamente el estado de las vías antes de iniciar cualquier trayecto.

En la Comunidad de Madrid, el boletín emitido por la DGT detalla que son seis las carreteras secundarias en las que se ha interrumpido la circulación. Entre las vías afectadas se encuentra la M-206, en el entorno del municipio de Loeches; la M-501 y la M-541, a la altura de Pelayos de la Presa; y la M-507 junto a la M-540, en el término de Villa del Prado. Asimismo, la N-403 permanece totalmente cortada a su paso por el municipio de San Martín de Valdeiglesias.

Por su parte, la provincia de Guadalajara concentra la mayor parte de las restricciones viarias, con un total de quince carreteras secundarias cortadas al tráfico. Todas estas vías e infraestructuras intransitables se localizan en el entorno de la Sierra Norte de la provincia castellano-manchega.

La red viaria de otras comunidades autónomas también se ha visto condicionada por la evolución de los fuegos. En la provincia de Teruel, las autoridades han limitado el acceso a los vehículos en la carretera TE-54, concretamente en la localidad de La Cañada de Verich. De igual modo, en la provincia de Huelva se ha procedido al corte de la vía A-475 a su paso por el municipio de Villanueva de las Cruces.

Para facilitar el seguimiento de las incidencias en tiempo real, la DGT ha difundido la relación completa de las carreteras afectadas a través de un hilo actualizado en la red social X. El organismo insiste en la importancia de extremar la precaución y verificar las condiciones de la circulación de forma previa a emprender la marcha.