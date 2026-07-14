El pelotón regresa a la carretera tras la jornada de descanso para afrontar un trazado de 166,6 kilómetros entre Aurillac y Le Lioran. La décima jornada de la Grande Boucle, que coincide con el día nacional de Francia, presenta un perfil exigente con cerca de 4.000 metros de desnivel acumulado.

El Tour de Francia 2026 reanuda su actividad con la disputa de la décima etapa, una jornada muy significativa al coincidir con la celebración del día nacional en el territorio galo. Tras disfrutar del primer día de descanso de la competición, los ciclistas participantes, entre los que se encuentran figuras de la talla de Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard, retoman la marcha para seguir cubriendo los 3.320,7 kilómetros totales que componen el recorrido de esta 113ª edición de la ronda francesa, la cual se inició en Cataluña y concluirá en París.

La ronda gala, que en esta histórica edición cuenta en su itinerario con un total de ocho pruebas de montaña, cuatro jornadas onduladas, siete llanas y dos contrarrelojes (una disputada por equipos y otra de carácter individual), afronta en esta ocasión la tercera de sus citas de alta montaña. Los corredores partirán desde la localidad de Aurillac para completar una exigente ruta de 166,6 kilómetros de recorrido duro hasta alcanzar la línea de meta situada en Le Lioran.

Horario y salida de la décima etapa del Tour

La salida de la décima etapa está programada desde Aurillac a las 13:10 horas (horario peninsular, una hora menos en las Islas Canarias) con la salida neutralizada de los ciclistas. Según las estimaciones realizadas por la organización de esta 113ª edición del Tour de Francia, se prevé que los corredores completen el recorrido y crucen la línea de meta en Le Lioran alrededor de las 17:12 horas.

Perfil y puertos del recorrido de hoy

El trazado de la jornada destaca por su dureza, acumulando un desnivel cercano a los 4.000 metros a lo largo de los 166,6 kilómetros de ruta. Los ciclistas deberán superar un encadenamiento constante de ascensiones exigentes en la media y alta montaña, entre las que figuran los siguientes puertos puntuables:

Cote de Pailherols : una ascensión de 3 kilómetros con una pendiente media del 7,2%.

: una ascensión de 3 kilómetros con una pendiente media del 7,2%. Col de la Griffoul : un puerto de 5,9 kilómetros al 6,7% de desnivel medio.

: un puerto de 5,9 kilómetros al 6,7% de desnivel medio. Col de Prat de Bouc : una subida de 3,1 kilómetros con una pendiente del 6,5%.

: una subida de 3,1 kilómetros con una pendiente del 6,5%. Cote de Murat : una rampa de 5,2 kilómetros al 5,3% de desnivel.

: una rampa de 5,2 kilómetros al 5,3% de desnivel. Puy Mary-Pas de Peyrol : la subida más larga de la jornada, con 7,8 kilómetros de longitud y una pendiente media del 6%.

: la subida más larga de la jornada, con 7,8 kilómetros de longitud y una pendiente media del 6%. Col de de Perus : un puerto corto pero muy exigente, de 4,4 kilómetros con una pendiente media del 8,5%.

: un puerto corto pero muy exigente, de 4,4 kilómetros con una pendiente media del 8,5%. Col de Font de Cére: la última dificultad puntuable de la jornada, con 3,1 kilómetros al 5,8%.

Dónde ver el Tour de Francia en directo por televisión

La retransmisión televisiva de la jornada en España se podrá seguir a través de diferentes plataformas de comunicación. Eurosport dispone de los derechos de emisión en exclusiva para ofrecer de manera íntegra todas las etapas del Tour de Francia 2026. Por su parte, la televisión pública española, RTVE, emitirá en directo el desenlace y los últimos kilómetros de la prueba a través de sus canales de La 1 o Teledeporte.