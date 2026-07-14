Las selecciones de España y Francia se disputan este martes, 14 de julio, un puesto en la gran final de la Copa del Mundo en un duelo de máxima rivalidad considerado como una final anticipada. El encuentro se celebrará en el AT&T Stadium de Dallas y se podrá seguir en abierto y de forma gratuita en España.

El Campeonato del Mundo de fútbol de 2026 define hoy a su primer finalista. Las selecciones de España y Francia se miden este martes, 14 de julio, en la primera semifinal del torneo, un enfrentamiento de enorme altura entre dos de los combinados que partían con la vitola de favoritos antes de la cita y que no han defraudado a las expectativas. El vencedor de este choque obtendrá el billete para el partido por el título, donde se verá las caras con el ganador de la otra semifinal que disputarán Argentina e Inglaterra.

El duelo se jugará en el AT&T Stadium de Dallas (Estados Unidos) y está programado para dar comienzo a las 21:00 horas en horario peninsular español.

El camino de España y el precedente de 1986

La selección española obtuvo la clasificación para esta ronda de semifinales tras imponerse en un exigente partido de cuartos de final a una combativa selección de Bélgica. El conjunto dirigido por Rudi García ofreció una notable resistencia e incluso logró perforar la portería defendida por Unai Simón, suponiendo el primer gol que encaja España en todo el torneo mundialista.

Los belgas acusaron la infortuna en forma de lesiones, sumando la conocida baja de Onana a la de Tielemans, quien se cayó de la alineación titular pocos minutos antes del pitido inicial. Durante el encuentro, además, se lesionó su guardameta titular, Thibaut Courtois. España decantó la balanza a su favor gracias a la intervención de Mikel Merino, quien partiendo desde el banquillo volvió a convertirse en el héroe del equipo al aprovechar un rechace del portero suplente belga en el tramo final del partido. Con esta victoria, España se desquitó de la histórica eliminación sufrida ante el conjunto belga en la misma ronda en el Mundial de México 1986.

El potencial ofensivo de Francia

Por su parte, el combinado nacional de Francia llega a esta cita en un estado de forma óptimo tras superar sin complicaciones a la selección de Marruecos en la ronda anterior. El equipo galo destaca especialmente por su potencial en ataque, liderado por Kylian Mbappé, que se mantiene como el máximo goleador de la Copa del Mundo, y por Michael Olise, máximo asistente de la competición.

Al buen rendimiento de sus delanteros se añade una sólida estructura defensiva que únicamente ha encajado dos goles en todo el torneo, un registro defensivo que en este Mundial solo supera la propia selección española, con un único tanto en contra en su casillero.

Horario y canales de televisión para ver el partido en directo

El encuentro de semifinales entre España y Francia de este martes, 14 de julio, se podrá seguir en directo y de forma gratuita en España en televisión a través de los canales públicos La 1 y Teledeporte. Asimismo, la plataforma oficial RTVE Play ofrecerá la retransmisión en directo por internet de manera gratuita.

Para aquellos usuarios que opten por las opciones de pago, el partido también se emitirá a través de DAZN y de su canal específico DAZN Mundial —titular de los derechos de emisión de los 104 encuentros del Mundial 2026—, el cual se encuentra disponible dentro de la oferta de televisión de los operadores Movistar Plus+ y Orange TV.