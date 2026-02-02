El litoral de Almería vivió el lunes una jornada trágica, marcada por la llegada de una patera a la playa de Los Muertos, en el municipio de Carboneras. Este suceso ha dejado a un individuo fallecido y a otro con heridas graves, lo que ha provocado una respuesta inmediata de los servicios de emergencia.

Según informaron fuentes de la investigación a la agencia EFE, el alerta sobre una embarcación rápida en la costa se recibió alrededor de las 12:45 horas, lo que llevó a la activación de un despliegue de asistencia en la zona. Los equipos de socorro no tardaron en llegar y comenzaron las labores de rescate.

Durante la intervención, los efectivos lograron recuperar el cuerpo sin vida de uno de los pasajeros, mientras que un segundo hombre fue encontrado con lesiones severas. Este último fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada, dada la gravedad de su estado.

En la misma patera viajaban cerca de veinte adultos y un menor, quienes, a diferencia de los dos hombres afectados, aparentemente estaban en buenas condiciones al momento de desembarcar. La intervención de la Guardia Civil y los servicios de salud fue crucial para asegurar la atención de los sobrevivientes y proceder con el levantamiento del cadáver.

Este dramático incidente se enmarca en un contexto de alta actividad en la zona, ya que en las últimas horas se han detectado múltiples embarcaciones en el litoral, lo que sugiere la posibilidad de que más personas en situación irregular intenten llegar a las costas almerienses.

Mientras tanto, en el término municipal de Mojácar, otra patera ha tocado tierra, esta vez con medio centenar de migrantes a bordo. Además, los equipos de respuesta inmediata de la Cruz Roja fueron activados para atender a tres grupos más que fueron interceptados en aguas abiertas, con un total de 112 personas rescatadas en diversas operaciones.

Todas las personas rescatadas han sido trasladadas al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde han recibido la asistencia necesaria y se ha iniciado el protocolo de identificación correspondiente. Se está llevando a cabo un proceso riguroso para comprender mejor la situación de cada uno y atender sus necesidades específicas.

A medida que avanza la jornada, la vigilancia en el litoral de Almería se ha intensificado, debido a la posibilidad de nuevos avistamientos de embarcaciones en las próximas horas. Este aumento en la vigilancia es parte de un esfuerzo mayor por parte de las autoridades para afrontar la crisis migratoria en la región, que se ha exacerbado en los últimos tiempos.