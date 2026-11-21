Desde hace meses, los cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia de España investigan la entrada masiva de migrantes en Ceuta. La jueza María Tardón considera que el episodio fue un «proceso organizado» para impactar la gestión fronteriza y colapsar la capacidad de respuesta de España.

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Los informes de la Policía, la Guardia Civil y el CNI, presentados a la Audiencia Nacional, ofrecen hipótesis variadas. Se identificaron 18 responsables de seguridad marroquíes, pero no hay evidencias concluyentes de una acción coordinada por las autoridades marroquíes. Sin embargo, se destaca el papel de las redes sociales en el llamamiento a cruzar la frontera, lo que contribuyó a una «autoría difusa».

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Hipótesis sobre la entrada masiva

Los investigadores han detectado un despliegue de fuerzas de seguridad marroquíes y una posible logística previa, como el uso de entre 8.000 y 10.000 flotadores de «modelo único». También se han identificado 97 números de teléfono posiblemente conectados con miembros de la Seguridad e Inteligencia de Marruecos y grupos de WhatsApp.

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El 31 de julio, la Guardia Civil planteó cinco hipótesis: una presión de Marruecos tras el restablecimiento de relaciones hispano-argelinas, una relajación policial durante la Fiesta del Trono, una posible injerencia externa, un desbordamiento de las fuerzas de seguridad y un aplazamiento de decisiones del Gobierno español.

Conclusiones de los informes

La Guardia Civil considera más probable un «cúmulo de factores», incluyendo el aumento de presión migratoria tras una sentencia del Tribunal Supremo, un «efecto llamada», la Fiesta del Trono y la magnitud de la crisis. Se advierte que Marruecos podría aprovechar la crisis para reivindicar soberanía sobre Ceuta y Melilla.

Los servicios de inteligencia no han encontrado evidencias de una acción coordinada por Marruecos, pero señalan que las autoridades marroquíes conocían las convocatorias masivas para entrar en Ceuta y priorizaron la seguridad de la Fiesta del Trono.