CEUTA — La frontera del Tarajal registra un notable incremento de la tensión y el descontento. En las últimas semanas se ha intensificado de forma notable el control sobre los ciudadanos marroquíes que pretenden acceder a la ciudad autónoma, a pesar de contar con un visado Schengen en regla. Esta situación está generando un creciente malestar entre los viajeros, repercutiendo de lleno en la actividad del comercio local y derivando ya en las primeras denuncias formales en el país vecino.

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Requisitos más estrictos: solvencia, alojamiento y billete de vuelta

Si bien la normativa comunitaria contempla de manera general la comprobación de recursos económicos para el acceso al espacio europeo, los afectados y diversos sectores denuncian que los protocolos aplicados en el paso fronterizo se han endurecido de forma drástica.

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En la práctica, a los titulares de un visado en vigor se les está exigiendo demostrar que portan una cantidad superior a los 1.000 euros en fondos (o equivalente en dírhams), además de presentar de forma estricta justificantes de alojamiento para varios días y billetes de trayecto de ida y vuelta.

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Este celo policial, que muchos catalogan de excesivo, dinamita una de las costumbres más habituales del tránsito fronterizo: el cruce exprés de compradores procedentes de la zona vecina que únicamente pretendían pasar la jornada en Ceuta para realizar compras, consumir en establecimientos locales y regresar el mismo día. De hecho, situaciones de este tipo han impedido la entrada a clientes habituales, incluidos perfiles de alto poder adquisitivo, obligándoles a dar media vuelta.

Impacto directo en el comercio local y primeras denuncias

Mientras que en Ceuta las patronales y entidades empresariales canalizan el descontento de manera individualizada —sin que por el momento se haya formalizado una protesta institucional conjunta ante las autoridades—, en Marruecos el asunto ha trascendido con la presentación de las primeras denuncias por parte de ciudadanos afectados.

Las quejas apuntan a que este endurecimiento responde a un filtro riguroso que va más allá de los procedimientos habituales, sembrando la preocupación en el tejido comercial ceutí. El sector ve cómo se restringe de manera sustancial la llegada de visitantes y compradores del país vecino, un flujo económico considerado históricamente clave para la dinamización de la economía local de la ciudad autónoma.