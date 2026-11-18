CEUTA — El Ejecutivo central ha confirmado que este miércoles arrancar de forma oficial los trabajos de ampliación de los espigones fronterizos de El Tarajal y Benzú, una intervención largamente esperada y tramitada con carácter de urgencia. Según los datos aportados desde el Gobierno, la actuación cuenta con una asignación inicial de unos cinco millones de euros orientada a reforzar la barrera física marítima en los accesos costeros de la ciudad autónoma.

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Antecedentes y respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo

La puesta en marcha de estos expedientes de carácter urgente se fraguó a raíz de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, la cual vetó los denominados «rechazos en frontera» a nado en Ceuta y Melilla al constatar la ausencia de una barrera física equiparable a la existente en los pasos terrestres. Con esta intervención marítima, el Estado busca dotar a la frontera de una mayor protección estructural, complementando los dispositivos de seguridad ya existentes.

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Escepticismo en el ámbito local ante el alcance de la obra

Pese al anuncio oficial del inicio de las actuaciones y la llegada de los medios técnicos especializados —incluida la embarcación encargada de acometer las microperforaciones para la instalación de micropilotes en el subsuelo marino—, desde la Ciudad Autónoma se ha manifestado cierta cautela y escepticismo.

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Portavoces del Ejecutivo local han cuestionado si la dotación presupuestaria anunciada permitirá materializar una prolongación de gran envergadura en el espigón de El Tarajal, señalando que los cálculos técnicos sugieren que la cuantía prevista podría resultar insuficiente para alcanzar los metros de ampliación inicialmente proyectados sobre el papel.