El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha arremetido duramente contra la gestión de Pedro Sánchez ante la crisis migratoria en Ceuta y las relaciones con Marruecos, calificando la actuación del Ejecutivo como una «bajada de pantalones» sin precedentes en la democracia española y reclamando un cambio de rumbo político.

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Durante su intervención, Rajoy ha cuestionado la falta de respuestas del Gobierno de Pedro Sánchez ante la entrada masiva de inmigrantes registrada en Ceuta el pasado mes de julio y la postura mantenida frente a Rabat. «Lo que ha pasado en Ceuta es una bajada de pantalones que yo no recuerdo en la historia de la democracia española», ha sentenciado el exmandatario, en una crítica directa a la política exterior y fronteriza del actual Ejecutivo.

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En este escenario, Rajoy ha sostenido que el ciclo del actual Gobierno está agotado y ha afirmado que «no queda otra: se tienen que ir, se lo han ganado a pulso». A su juicio, el próximo Ejecutivo deberá afrontar una «tarea gigantesca», comparable a los retos que —según ha señalado— tuvo que asumir el Partido Popular tras llegar al poder en 1996 y 2011.

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Asimismo, el expresidente ha defendido el papel del PP como espacio de centralidad, moderación y normalidad institucional frente a los «extremistas que generan extremistas por el otro lado», al tiempo que ha pedido poner fin a la polarización, la división y la crispación política que, a su entender, han marcado los últimos años.