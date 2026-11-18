MADRID / CEUTA — La magistrada de la Audiencia Nacional que encabeza la instrucción sobre la entrada masiva de inmigrantes irregulares a finales de julio en Ceuta, María Tardón, ha acordado nuevas diligencias judiciales para esclarecer qué información previa manejaban las autoridades españolas. En un auto dictado a petición de la Fiscalía, la jueza ha citado a declarar en calidad de testigos para el próximo 26 de noviembre al cónsul de España en el norte de Marruecos en el momento de los hechos y, por segunda vez, al que fuera jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma, Gonzalo Sanz Ruiz.

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El foco sobre un desplazamiento diplomático y las comunicaciones previas

La decisión de la instructora se sustenta en indicios aportados recientemente por mandos policiales, que apuntan a un episodio singular ocurrido en fechas inmediatamente anteriores al colapso fronterizo de los días 30 y 31 de julio. Según consta en las actuaciones, el diplomático cruzó a territorio español poco antes de que se produjera la masiva llegada de personas y mantuvo encuentros en los que, presuntamente, se habrían abordado movimientos inusitados en la zona fronteriza.

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La magistrada busca determinar si el representante consular trasladó a los responsables de la Delegación del Gobierno advertencias, comunicaciones o valoraciones relativas a un posible riesgo de avalancha migratoria en la frontera, así como conocer el grado de información que manejaba la legación diplomática sobre la situación en las localidades marroquíes vecinas durante los días previos.

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La contradicción en la declaración del exjefe de Gabinete

La citación de Gonzalo Sanz responde a la necesidad de contrastar su testimonio anterior, ya que en su primera comparecencia como testigo ante el juzgado no hizo referencia alguna a la visita del cónsul, a las reuniones mantenidas ni al posible intercambio de información sobre la situación de seguridad en el perímetro. Con esta nueva testifical, el tribunal pretende averiguar el alcance exacto de los datos que obraban en poder de la Delegación del Gobierno antes de que se abriera la frontera.

Estas diligencias se desarrollan de manera paralela a otras actuaciones clave de la causa, entre las que destaca la citación en calidad de investigado del exdelegado del Gobierno en Ceuta, prevista para el próximo 1 de diciembre, en el marco de una investigación destinada a esclarecer los preparativos y la respuesta institucional ante la crisis migratoria de julio.