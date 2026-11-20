Ceuta, 20 de noviembre de 2026. — El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional ha remitido un informe a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón en el que sostiene que el empleo masivo de flotadores durante el cruce a Ceuta de los días 30 y 31 de julio evidencia un “componente logístico” y una planificación previa, descartando que la adquisición y distribución de estos elementos se produjera de forma espontánea o improvisada.

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Según el análisis policial, la gran mayoría de los flotadores utilizados respondían a un mismo patrón y no pudieron comprarse el mismo día ni por sorpresa en comercios o canales ordinarios sin pedidos o preparativos previos.

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Claves del informe del CENIF sobre los flotadores

Cifras estimadas y modelo predominante: El informe calcula que en la entrada masiva —en la que sitúa entre 100.000 y 125.000 personas , en su mayoría marroquíes, cruzando hacia Ceuta— se emplearon entre 4.000 y 30.000 flotadores , siendo el escenario más probable el de 8.000 a 10.000 unidades . Aproximadamente el 80 % corresponderían al mismo modelo: un flotador de plástico negro con estampado que imita un neumático de coche.

El informe calcula que en la entrada masiva —en la que sitúa entre , en su mayoría marroquíes, cruzando hacia Ceuta— se emplearon entre , siendo el escenario más probable el de . Aproximadamente el corresponderían al mismo modelo: un flotador de plástico negro con estampado que imita un neumático de coche. Preparación y distribución localizada: Para el CENIF, reunir una partida tan elevada de un mismo modelo y marca requiere organización previa, con “notas de disponibilidad, distribución y uso preordenados” para un cruce a nado en un lugar y momento concretos, en lugar de que los participantes llevaran el material desde sus domicilios.

Para el CENIF, reunir una partida tan elevada de un mismo modelo y marca requiere organización previa, con “notas de disponibilidad, distribución y uso preordenados” para un cruce a nado en un lugar y momento concretos, en lugar de que los participantes llevaran el material desde sus domicilios. Entrevistas y testimonios recogidos: Entre el 23 de septiembre y el 13 de noviembre de 2026, los agentes entrevistaron a 91 personas en Ceuta; solo tres indicaron haber traído el flotador desde su ciudad de origen (Casablanca, Larache y Rincón). Además, el informe recoge el testimonio de una inmigrante que aseguró que un militar cerca de la orilla les vendió los flotadores a ella y a sus amigas por 270 dirhams marroquíes (unos 27 euros).