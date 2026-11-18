MADRID — Según recogen este miércoles medios como El País y Europa Press, la secretaria general de Podemos y diputada del Grupo Mixto, Ione Belarra, ha cuestionado la credibilidad de las medidas sociales incluidas por el PSOE en su programa de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. A su llegada a la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados, la dirigente morada reprochó a los socialistas no haber ejecutado dichas iniciativas durante su etapa al frente del Ejecutivo: «Ojalá, en lugar de incluirlas en el programa, las hubiera llevado a cabo cuando ha tenido la oportunidad de gobernar».

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Críticas a la gestión gubernamental e ironía sobre la entrevista en Lecturas

Durante sus declaraciones ante los medios, Belarra insistió en calificar el mandato socialista como una legislatura «fallida», sosteniendo que la inacción del Ejecutivo en materia social es responsable del actual escenario político. En palabras de la líder de Podemos, esta falta de impulso reformista ha provocado que en España exista hoy «una derecha demasiado fuerte».

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Asimismo, al ser preguntada por la reciente entrevista concedida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la revista del corazón Lecturas en plena recta final hacia los comicios, Belarra respondió tirando de ironía: «En campaña cada uno hace lo que puede».

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Contexto electoral y defensa de la gestión socialista

Las palabras de Belarra se enmarcan en la estrategia de diferenciación de Podemos respecto al Ejecutivo de coalición en el tramo decisivo de la campaña del 29N, en el que la formación morada viene reclamando medidas más contundentes en ámbitos como la vivienda o los derechos sociales frente a los llamamientos al voto útil del PSOE. Por su parte, desde el Partido Socialista y el entorno de Pedro Sánchez defienden el balance de su gestión al frente del Gobierno, reivindicando los avances sociales aprobados durante el mandato y apelando a la movilización del electorado progresista para reeditar y ampliar una mayoría de gobierno tras las urnas.