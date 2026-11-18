MADRID — El intercambio público de reproches entre el futbolista del Atlético de Madrid Marcos Llorente y el ministro de Derechos Sociales y portavoz de campaña del Frente Amplio, Pablo Bustinduy, ha sumado un nuevo capítulo en plena campaña hacia las elecciones generales del 29 de noviembre. Según recoge el diario La Razón, el jugador ha respondido a través de sus redes sociales a las últimas declaraciones del dirigente político, cargando nuevamente contra la propuesta electoral de la coalición de limitar las herencias a un máximo de diez millones de euros por heredero.

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Las críticas del futbolista a la medida y a la gestión pública

En un extenso mensaje publicado este martes en sus historias de Instagram, Llorente calificó la iniciativa de carecer de «sentido común» y rechazó que pueda considerarse una simple reforma tributaria. A juicio del deportista, la medida supone que el Estado «robe o se apropie» de una parte del patrimonio que una persona ha construido a lo largo de su vida para legarlo a sus hijos. Asimismo, defendió el papel de quienes «crean riqueza, levantan empresas, asumen riesgos y generan empleo», reprochando al ministro que «hacer política con el dinero de los demás es muy fácil».

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El jugador también cuestionó la eficacia del gasto público al poner en duda que la recaudación adicional vaya a destinarse íntegramente a servicios esenciales como la sanidad y la educación, instando a los representantes políticos a demostrar una correcta gestión de los recursos actuales antes de reclamar mayores aportaciones. Llorente cerró su publicación advirtiendo con ironía de la posibilidad de marcharse del país si lo considera oportuno, apelando a «la suerte de no tener dueño».

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El origen de la polémica y el argumento del Frente Amplio

La controversia se originó después de que Llorente criticara un vídeo del ministro en el que se exponía la limitación sucesoria. Ante ese primer comentario, Bustinduy replicó en redes sociales reprochando al futbolista su oposición a incrementar la carga fiscal sobre el 1 % más rico de la población y defendiendo que esos ingresos tributarios resultan indispensables para sostener servicios como la sanidad pública y costear tratamientos médicos graves, mencionando expresamente el cáncer de piel —una alusión que el jugador rechazó en su réplica asegurando contar con criterio propio sin necesidad de ese tipo de advertencias—.

Por su parte, la propuesta defendida por el Frente Amplio en su programa electoral para el 29N plantea aplicar un tipo impositivo del 100 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones sobre la cuantía que exceda los diez millones de euros por heredero. Desde la formación argumentan que esta medida busca frenar la concentración de grandes patrimonios y reducir la desigualdad social bajo la premisa de que nadie debería heredar una suma superior a la que puede gastar en una vida, si bien el partido aún no ha concretado detalles técnicos como la valoración de los bienes o el encaje con las competencias fiscales de las comunidades autónomas.