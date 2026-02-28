St. James’ Park es el escenario de un duelo directo en la zona media de la tabla; le detallamos toda la información para seguir el encuentro

La Premier League afronta este sábado, 28 de febrero de 2026, una jornada de alta exigencia donde el Newcastle United y el Everton medirán sus fuerzas en St. James’ Park. Ambos equipos llegan a este encuentro de la jornada 28 con el objetivo de escalar posiciones y recuperar sensaciones en la competición doméstica.

Horario del partido Newcastle vs Everton

El choque entre las urracas y los toffees está programado para hoy, sábado 28 de febrero, a las 16:00 horas (horario peninsular español).

¿Dónde ver el encuentro por TV hoy?

Para los seguidores que deseen seguir el desarrollo de este partido en directo, la retransmisión oficial en España se realizará a través de DAZN, la plataforma que ostenta los derechos de emisión de la Premier League. Podrán visualizar el encuentro mediante su plataforma de streaming o a través de los canales integrados en las plataformas de televisión por suscripción que ofrecen el servicio de DAZN.

Previa del encuentro

Everton: Los de David Moyes, situados en la 9ª posición con 37 puntos, visitan St. James' Park con la intención de resarcirse de su reciente derrota por la mínima ante el Manchester United y sumar tres puntos que les permitan consolidarse en la zona noble de la clasificación.

Con una historia reciente marcada por enfrentamientos de alta intensidad —incluyendo la última victoria de los Magpies por 4-1—, el encuentro de hoy se presenta como una oportunidad crucial para ambos técnicos de demostrar su capacidad de reacción y ambición en este tramo avanzado de la temporada.