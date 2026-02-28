El Estadio de Vallecas se prepara para recibir al conjunto bilbaíno en un duelo decisivo de la jornada 26; le detallamos toda la información para seguir el encuentro en directo

La actividad en LaLiga EA Sports continúa este sábado, 28 de febrero de 2026, con un choque de alta intensidad en el Estadio de Vallecas. El Rayo Vallecano se enfrenta hoy al Athletic Club en un partido correspondiente a la jornada 26 del campeonato nacional, donde ambos equipos buscarán imponer su estilo y sumar tres puntos fundamentales para sus respectivos objetivos de temporada.

Horario del partido Rayo Vallecano vs Athletic Club

El encuentro está programado para disputarse hoy mismo, a las 14:00 horas (horario peninsular español). La cita promete ser un duelo de gran exigencia táctica en uno de los escenarios más emblemáticos de la capital.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online hoy?

Si desea seguir el partido en directo, estas son las opciones disponibles:

Televisión y Online: La retransmisión oficial del encuentro correrá a cargo de DAZN. Podrá disfrutar del partido a través de la plataforma de streaming bajo demanda o mediante el canal DAZN LaLiga en las plataformas operadoras que ofrecen este servicio.

El Athletic Club llega a Vallecas con la intención de mantener su solidez en la tabla, mientras que el Rayo, arropado por su afición en este horario de mediodía, buscará dar la sorpresa y consolidar su juego. Un enfrentamiento que abre la jornada de sábado y que ningún seguidor del fútbol español querrá perderse.