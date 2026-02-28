Anfield acoge este sábado un duelo clave para las aspiraciones europeas de los ‘reds’; le detallamos cómo seguir la jornada 28 de la Premier League en directo

La Premier League vive hoy, 28 de febrero de 2026, una nueva jornada de alta intensidad. El Liverpool recibe en su histórico estadio de Anfield al West Ham en un enfrentamiento correspondiente a la jornada 28 del campeonato inglés, donde ambos conjuntos buscarán sumar puntos vitales para sus respectivas trayectorias en la tabla clasificatoria.

Horario del partido Liverpool vs West Ham

El encuentro se disputa hoy sábado, 28 de febrero. Aunque diversas fuentes han señalado diferentes horas de inicio, el choque está programado para las 16:00 horas (horario peninsular español). Anfield será el escenario testigo de este duelo entre dos históricos del fútbol inglés.

¿Dónde ver el encuentro por TV y online hoy?

Para los seguidores que quieran seguir el choque en directo, la opción principal de retransmisión es la siguiente:

Televisión y Online: El partido será emitido en España a través de DAZN, la plataforma que posee los derechos de la Premier League. Podrá seguirse tanto a través de su aplicación oficial como en los canales integrados en los operadores que ofrecen el servicio de DAZN.

Análisis del encuentro

El Liverpool, que busca remontar posiciones en la tabla, llega con la presión de obtener un resultado positivo ante su público para mantenerse en la pelea por los puestos europeos. Por su parte, el West Ham llega a Anfield con el objetivo de dar la sorpresa y escalar posiciones en una temporada marcada por la igualdad en la clasificación.

Es, sin duda, uno de los duelos más destacados de la jornada sabatina, ideal para los aficionados al mejor fútbol internacional.