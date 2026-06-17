CHATTANOOGA (EE. UU.). — El empate cosechado por la Selección Española ante Cabo Verde ha alterado los planes iniciales del seleccionador, Luis de la Fuente, situándolo ante un dilema de difícil solución: ¿conviene dosificar el regreso de Lamine Yamal o es el momento de arriesgar y otorgarle la camiseta de titular este domingo frente a Arabia Saudí?

El regreso del extremo del FC Barcelona tras 54 días de baja dejó destellos de su innegable calidad. Durante los minutos que estuvo sobre el césped, Lamine se mostró eléctrico e indescifrable para la zaga caboverdiana, obligando a su seleccionador, Bubista, a reestructurar su defensa para frenar las acometidas del ’19’.

Sin embargo, la realidad física es tozuda. Aunque el futbolista ha superado con disciplina su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda, el encuentro del domingo evidenció que aún no se encuentra al 100% de sus capacidades. Hasta la fecha, De la Fuente había gestionado sus minutos con precisión matemática, pero la necesidad de gol en este Mundial de 2026 obliga a replantear la estrategia.

¿Titular o revulsivo? Los pros y contras del plan

Si la hoja de ruta médica estimaba que Lamine jugara unos 45 minutos en el segundo encuentro, la gran incógnita es cuándo debe disputarlos:

Salir desde el banquillo: El azulgrana ha demostrado sobradamente su capacidad para revolucionar partidos rotos, pero asumir ese rol de salvador en el tramo final podría generarle un estrés extra contraproducente para su total recuperación.

El azulgrana ha demostrado sobradamente su capacidad para revolucionar partidos rotos, pero asumir ese rol de salvador en el tramo final podría generarle un estrés extra contraproducente para su total recuperación. Salir de inicio: Comenzar en el once titular le permitiría gestionar mejor sus esfuerzos, tomarse las pausas necesarias sobre el terreno de juego y desestabilizar al rival desde el pitido inicial.

La ambición del crack: A sus 18 años, y pese a que le queda una larga carrera por delante, Lamine es plenamente consciente de que un Mundial es una oportunidad única. Tras respetar minuciosamente los plazos de los médicos, el futbolista no quiere dejar pasar el tren de un partido trascendental y se siente respaldado por un grupo de compañeros fantástico.

Los precedentes invitan al optimismo

A pesar de las dudas del cuerpo técnico, el historial reciente del futbolista esta temporada invita a pensar que el cuerpo le pide arrancar desde el principio. Lamine ya ha demostrado una asombrosa capacidad de aceleración tras salir de la enfermería:

Momento de la temporada Minutos de rodaje previos Siguiente partido (Titularidad) Septiembre (Lesión de pubis) 30 minutos ante la Real Sociedad Titular (90 minutos) ante el PSG en Champions Post-Navidad (Problemas físicos) 20 minutos ante el Athletic en Supercopa Titularísimo a los cuatro días ante el Real Madrid

Luis de la Fuente y Lamine Yamal deberán consensuar en las próximas horas una decisión vital. La lógica y la prudencia piden cautela, pero los precedentes y la urgencia clasificatoria de la Selección huelen de forma inevitable a titularidad.