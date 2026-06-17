MADRID. — El debate sobre la vivienda ha vuelto a encender los ánimos en el Congreso de los Diputados. El PSOE ha acusado este miércoles a Vox de intentar manipular a la ciudadanía vinculando falsamente la escasez y el encarecimiento de los inmuebles con los flujos migratorios, una estrategia que los socialistas enmarcan dentro de la retórica de la extrema derecha.

«Esto no es más que un intento para hacer creer a la ciudadanía que el problema de la vivienda tiene su origen en la inmigración, porque están tan entregados a la falacia de la prioridad nacional que hacen pasar todo por ese embudo», ha denunciado con dureza el diputado socialista Vicent Manuel Sarrià.

La réplica del PSOE se produce tras la presentación por parte de Vox de una moción que exige al Ejecutivo central la aplicación de medidas urgentes para «garantizar que los españoles siempre vayan primero a la hora de comprar, alquilar o recibir una vivienda social».

Las propuestas de Vox: Construcción masiva y exenciones fiscales

Durante la defensa de la iniciativa, el diputado de Vox Ignacio Hoces ha desgranado la receta de su formación para atajar la crisis habitacional. El plan de su partido pasa por impulsar una construcción masiva tanto de vivienda pública como libre, reducir drásticamente los trámites burocráticos y derogar de inmediato la actual Ley de Vivienda, a la que ha calificado de «nefasta».

En el plano impositivo, Vox propone:

Eliminar o reducir al mínimo los impuestos para las familias españolas que adquieran su vivienda habitual o su primera propiedad.

para las familias españolas que adquieran su vivienda habitual o su primera propiedad. Diferir el pago de los pocos tributos resultantes durante los quince años posteriores a la compra.

de los pocos tributos resultantes durante los quince años posteriores a la compra. Penalizar a los compradores extranjeros que adquieren inmuebles con fines meramente especulativos, mediante un régimen fiscal «superior y disuasorio». Según Hoces, lo recaudado por esta vía se destinaría íntegramente a financiar vivienda protegida y bonificaciones para ciudadanos españoles.

El PSOE advierte de la ilegalidad europea de las medidas

El diputado socialista Vicent Manuel Sarrià ha desmontado las propuestas fiscales de Vox alegando que chocan frontalmente con el marco legal europeo. Sarrià ha recordado que eximir totalmente del IVA a la entrega de viviendas es incompatible con la normativa comunitaria.

«Hablan de fiscalidad olvidando intencionadamente que reducir a cero determinados impuestos no es compatible con toda la normativa comunitaria, y lo es todavía menos condicionar los tipos reducidos a la nacionalidad del destinatario», ha advertido el parlamentario del PSOE.

El choque parlamentario evidencia una vez más la enorme distancia que separa los modelos de ambos partidos: mientras Vox fía la solución a la desregulación, el recorte fiscal y la exclusión de los extranjeros, el bloque de Gobierno insiste en que el problema responde a dinámicas de mercado que nada tienen que ver con la nacionalidad de los demandantes de empleo o vivienda.