El 26 de octubre de 1919 se inauguró la nueva sede de los servicios de Correos en González de la Vega nº 4, con asistencia del director general de Comunicaciones, Salvador Navarro de la Cruz.

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1919: Se inaugura la nueva Casa de Correos de Ceuta

El 26 de octubre de 1919 se inauguró la nueva sede de los servicios de Correos en González de la Vega número 4, con asistencia del director general de Comunicaciones, Salvador Navarro de la Cruz. La apertura formó parte de la modernización de los servicios públicos de Ceuta a comienzos del siglo XX. El texto sitúa las comunicaciones como un motor de transformación, al conectar la plaza con la Península y el norte de África mediante puerto, ferrocarril, correo, radio y otros servicios.

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Fuente: Ceuta Turismo, «Se inaugura la nueva Casa de Correos de Ceuta», que toma como referencia «El Faro de Ceuta · Anuario histórico 1919».

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Otras efemérides del 26 de octubre

2018: Messi alcanza 100 millones de seguidores en Instagram

En 2018, el futbolista argentino Leo Messi llega a 100 millones de seguidores en Instagram.

2013: Presentación nacional de Movimiento Ciudadano en Madrid

En 2013, en Madrid se celebra el primer acto de presentación nacional de la plataforma civil Movimiento Ciudadano.

1971: Erupción del volcán Teneguía en La Palma

En 1971, en La Palma, entra en erupción el volcán Teneguía.

Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 26 de octubre.

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