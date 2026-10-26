Programación TV hoy, lunes 26 de octubre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.

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La 1

20:25 Aquí la Tierra

Aquí la Tierra 20:55 Telediario 2

Telediario 2 21:50 Teledeporte 2

Teledeporte 2 21:55 La revuelta

La revuelta 23:00 MasterChef Celebrity

La 2

20:40 Trivial Pursuit

Trivial Pursuit 21:30 Cifras y letras

Cifras y letras 22:00 Cifras y letras

Cifras y letras 22:35 Descalzos por el parque

Descalzos por el parque 01:45 Conciertos de Radio-3

Antena 3

20:00 Pasapalabra

Pasapalabra 21:00 Antena 3 noticias 2

Antena 3 noticias 2 21:30 Deportes 2

Deportes 2 21:35 Tu tiempo con Roberto Brasero

Tu tiempo con Roberto Brasero 21:45 El hormiguero

El hormiguero 23:00 En tierra lejana

En tierra lejana 00:38 En tierra lejana

Cuatro

20:00 Noticias cuatro

Noticias cuatro 20:40 Eldesmarque cuatro

Eldesmarque cuatro 21:00 El tiempo

El tiempo 21:10 Horizonte

Horizonte 23:00 En el punto de mira

Telecinco

20:00 ¡Allá tú!

¡Allá tú! 21:05 Informativos telecinco

Informativos telecinco 21:25 Informativos telecinco. el cierre

Informativos telecinco. el cierre 21:30 Eldesmarque telecinco

Eldesmarque telecinco 21:40 El tiempo

El tiempo 21:50 First dates

First dates 23:00 La isla de las tentaciones

laSexta

20:00 laSexta Noticias 20:00

laSexta Noticias 20:00 21:00 laSexta clave

laSexta clave 21:20 laSexta Meteo

laSexta Meteo 21:25 laSexta deportes

laSexta deportes 21:30 El intermedio

El intermedio 23:00 Freelance

Freelance 01:20 Legado de sangre

Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.

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