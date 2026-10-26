Penitencias extremas y cambios físicos en la Mesa de las Tentaciones de ‘Supervivientes’

La dinámica de la Mesa de las Tentaciones sometió a los participantes a importantes sacrificios personales a cambio de satisfacer sus deseos en la isla. El primer turno correspondió a Omar Sánchez, quien aceptó cortarse la mitad de la barba a cambio de una lasaña. Posteriormente, el canario accedió a sumar un plato de calamares tras aceptar vestir un taparrabos hasta el jueves y dejarse depilar parte del trasero por Rosa Benito, manifestando llevar mucho tiempo soñando con los calamares de su abuela. Finalmente, completó la secuencia cortándose la mitad de su melena para visualizar un vídeo de su abuela.

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Omar se rapa media barba por una lasaña 💥



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A continuación, Víctor Janeiro dudó ante la oferta de dos platos de espaguetis a cambio de rasurarse las cejas por ser su expresión, pero terminó aceptando la propuesta y añadió la visualización de un vídeo de sus hijos tras colocarse un turbopacket y la montera de torero.

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Por su parte, Ivana Icardi accedió en primera instancia a vestir únicamente con cocos y laurel para conseguir una parrillada argentina. Tras añadirle un plato de entraña a cambio de cortarse veinticinco centímetros de melena, la concursante aceptó la prueba, sufriendo los trasquilones ejecutados por Rosa Benito. La situación se intensificó al ofrecérsele teñirse el cabello de negro para recibir un vídeo de su hija; tras romper a llorar y lamentar el resultado estético de su imagen, la participante cambió su tono rubio habitual por el teñido negro total.

Asimismo, Asraf Beno aceptó depilarse el pecho por un kebab gigante, entregar el peluche de su hijo a cambio de una segunda unidad, quitarse la barba para hablar en directo con Isa y raparse una cresta junto al compromiso de recibir un bol de chucherías al día siguiente para obtener una conversación con su hijo. Tras la serie de cambios, Jorge Javier Vázquez le indicó en directo la transformación experimentada.

La decisión final de Yola Berrocal, porcentajes ciegos y la visita a plató de Damián Quintero

El cierre de la dinámica tuvo como protagonista a Yola Berrocal frente a una gran tarta de chocolate. La participante renunció inicialmente a su saco hasta el final del concurso para disponer de la mitad del pastel. Acto seguido, ante la oferta de tres cuartos de la tarta por raparse la mitad de la cabeza o la libertad de solicitar peticiones adicionales a cambio de un rapado completo, la concursante negoció la entrega de la tarta entera, una ración de chorizo y una llamada en directo con su familia. Tras ser aceptadas sus demandas, accedió a la rapada total de la cabeza. La emisión concluyó con Rosa Benito cortándole el pelo sobre el terreno, mientras que María Lamela confirmó que el rapado definitivo de la concursante se llevará a cabo el próximo martes en el espacio ‘Tierra de Nadie’.

Así ha arrancado el rapado de Yola Berrocal 💥



Nos vemos el martes con las mesas de la tentación de Chiqui y Rosa 🍎



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Más allá de la Mesa de las Tentaciones, el programa desveló la evolución de las votaciones para la expulsión semanal entre los nominados de la entrega. Los porcentajes ciegos mostrados en pantalla se distribuyeron en un 53,6 %, un 36,9 % y un 9,5 % entre Arkano, Asraf Beno y Omar Sánchez. En el plató del programa, Jorge Javier Vázquez asumió la presentación tras disculpar a Sandra Barneda por encontrarse indispuesta, recibiendo al deportista Damián Quintero tras su salida del formato. Durante su intervención, Quintero manifestó haberlo pasado mucho peor en este concurso que en su edición previa, señalando directamente a Arkano e Ivana Icardi como los participantes menos merecedores de continuar en la experiencia.