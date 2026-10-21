El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha denunciado en el Foro ABC que el Gobierno de España está incumpliendo con sus obligaciones constitucionales, lo que ha llevado a una situación de pérdida de seguridad y libertad en Ceuta.

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Vivas hizo un llamado urgente para que se tomen medidas efectivas ante la situación actual, en la que aún hay aproximadamente 15.000 personas en Ceuta que llegaron durante los días 30 y 31 de julio.

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El mandatario local ha reclamado el blindaje de la frontera para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutíes, así como el refuerzo de los servicios públicos que resultan esenciales en este contexto.

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A lo largo de su intervención, destacó la necesidad de que Ceuta no dependa en ninguna medida de Marruecos, subrayando la importancia de la autonomía en la gestión de la ciudad.

Este mensaje se enmarca en un escenario en el que la presión migratoria ha aumentado considerablemente y la seguridad en la frontera se ha convertido en un tema de debate candente en la política local.

Vivas concluyó su intervención instando a una cooperación más efectiva con el Gobierno central para abordar estos retos y garantizar un futuro más seguro y estable para Ceuta.