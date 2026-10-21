El Real Club Náutico de Motril (RCNM) acogerá el próximo fin de semana del 24 y 25 de octubre el X Trofeo Pata Negra Sailing Week – Copa de Andalucía 2026 de la clase Snipe, una de las principales citas de vela ligera en la Costa Tropical.

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Esta competición está incluida en el calendario oficial de la Federación Andaluza de Vela como Copa de Andalucía de Snipe y ha sido confirmada por la Snipe Class International, consolidando a Motril como sede de esta nueva edición.

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El Trofeo Pata Negra celebra su décima edición, atrayendo a tripulaciones de diversos clubes andaluces y de otras partes de España. La prueba combina la dimensión autonómica con el carácter abierto, reuniendo a especialistas nacionales en la clase Snipe.

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En la edición anterior participaron 37 tripulaciones. Martín Bermúdez de la Puente y Beatriz Díaz se proclamaron vencedores, mientras que Rafael Díaz y María Bover lograron ser los primeros andaluces en el podio. La competición destaca por su igualdad y calidad en las regatas.

La celebración del X Trofeo Pata Negra es parte de la intensa actividad que realiza el RCNM en torno a la vela ligera, refuerza su vinculación con la competición y sitúa a la Costa Tropical como un escenario destacado en el calendario federativo, contando con el apoyo de diversas instituciones y entidades.