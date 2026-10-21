El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, participó recientemente en el Foro ABC, un evento que tuvo lugar en Madrid.
Este foro reunió a diversas personalidades para discutir sobre cuestiones importantes que afectan a Ceuta y su desarrollo.
El evento es una oportunidad para presentar las inquietudes y necesidades de la ciudad en un ámbito más amplio.
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