El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, participó recientemente en el Foro ABC, un evento que tuvo lugar en Madrid.

Este foro reunió a diversas personalidades para discutir sobre cuestiones importantes que afectan a Ceuta y su desarrollo.

El evento es una oportunidad para presentar las inquietudes y necesidades de la ciudad en un ámbito más amplio.