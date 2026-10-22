MADRID / CEUTA — La presión política sobre el Ministerio de Defensa se ha intensificado de forma drástica tras la difusión en redes sociales de nuevos vídeos y denuncias que apuntan a presuntos episodios de violencia, palizas y humillaciones cometidos presuntamente por efectivos militares contra migrantes en Ceuta.

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Ante la gravedad de las imágenes, el portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, ha exigido públicamente la destitución inmediata de la titular de la cartera, Margarita Robles, manifestando que la ministra «no puede continuar en el cargo ni un minuto más» ante la necesidad de esclarecer de manera urgente e implacable los hechos.

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Vídeos y nuevas denuncias bajo lupa

Las grabaciones difundidas han encendido las alarmas en el ámbito político y social, sacando a la luz situaciones que afectan directamente a la actuación de los efectivos desplegados en la zona fronteriza. Las formaciones demandan una investigación judicial profunda que determine responsabilidades ante los abusos denunciados, poniendo el foco en la cadena de mando y en los protocolos de actuación en el entorno de Ceuta.

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La respuesta previa de Defensa

Ante incidentes similares ocurridos en episodios anteriores, desde el Ministerio de Defensa se ha procedido a trasladar toda la documentación y los elementos de prueba disponibles directamente a los juzgados de Ceuta y a la Fiscalía, con el fin de que sean los órganos judiciales los que determinen el alcance penal de las conductas denunciadas y abran las pesquisas oportunas. Sin embargo, la aparición de este nuevo material audiovisual ha desbordado la gestión institucional del caso, avivando la crisis política y las exigencias de responsabilidades directas al frente del ministerio.