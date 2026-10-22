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El presidente de Ceuta, Juan Vivas, participó en el programa ‘La Mesa’ con Cristina Pardo, donde analizó la grave situación que enfrenta la ciudad autónoma después de los sucesos ocurridos los días 30 y 31 de julio.

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En su intervención, Vivas destacó la resiliencia de los ciudadanos y afirmó que Ceuta no se rinde ante los desafíos que presenta la actual coyuntura. La situación en la ciudad ha generado preocupación y un compromiso renovado por parte de las autoridades para trabajar en la defensa de sus intereses.

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El análisis del presidente se enmarca en un contexto de creciente atención hacia los eventos que han afectado a Ceuta, subrayando la importancia de abordar los problemas con seriedad y determinación.