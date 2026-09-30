CEUTA.– El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, declara este miércoles como testigo en la Audiencia Nacional dentro de las diligencias instruidas por la magistrada María Tardón alrededor de la entrada masiva de migrantes registrada a finales del pasado mes de julio. La causa penal se abrió formalmente a principios de septiembre para investigar presuntos delitos cometidos en el extranjero contra la integridad territorial de España, tras la querella interpuesta por Iustitia Europa que señala supuestas infracciones contra la paz e independencia del Estado, organización criminal y homicidios imprudentes.

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Durante su comparecencia, Vivas prevé aportar la documentación y el registro de llamadas efectuadas en los días previos a la crisis migratoria, con las que el Ejecutivo local alertó a la Administración Central de la gravedad de la situación solicitando la declaración de emergencia, la constitución de un mando único y el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El procedimiento judicial continuará este jueves con la toma de declaración a otros testigos clave. Entre ellos comparecerá Gonzalo Sanz, exjefe de gabinete del ya cesado delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. La jueza requiere a Sanz que detalle la alerta trasladada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el día previo a los acontecimientos, en la que el organismo de inteligencia avisó sobre convocatorias en redes sociales para efectuar un asalto coordinado a la frontera. Asimismo, la jornada del jueves incluirá la testifical del jefe de la Policía Local de Ceuta.

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