Desde la cumbre hispano-portuguesa en Huelva, el presidente del Gobierno defiende la legalidad internacional frente a la ofensiva de EE. UU. y asegura que España tiene «músculo financiero» para resistir las amenazas de Donald Trump.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha fijado este viernes una postura de «coherencia y firmeza» ante la escalada bélica en Oriente Medio. Al término de la cumbre bilateral con Portugal, Sánchez ha calificado la intervención militar liderada por Estados Unidos e Israel como una «guerra ilegal» y un «extraordinario error» cuyas consecuencias económicas y humanas ya están golpeando a la comunidad internacional.

Pese a sus duras críticas a la ofensiva, el jefe del Ejecutivo ha querido separar su rechazo a la guerra de su desprecio al régimen de Teherán: «Nuestra oposición a la represión de las mujeres y niñas en Irán es total, pero eso no justifica violentar el orden internacional», ha aseverado.

Solidaridad con Chipre: «No a la guerra, sí a la defensa»

Sánchez ha respondido con contundencia a las críticas de la oposición (PP y Vox) sobre el envío de la fragata Cristóbal Colón al Mediterráneo oriental. El presidente ha enmarcado este despliegue como una misión de «protección, defensa y rescate» a solicitud de un socio europeo.

El argumento: «Con la misma determinación que decimos ‘no a la guerra’ en Irán, tenemos la determinación de ayudar a un Estado miembro de la UE que es víctima de ese conflicto», ha explicado, defendiendo que el apoyo a Chipre es una cuestión de seguridad colectiva europea.

Sin miedo a las represalias de Trump

Ante las recientes amenazas de Donald Trump de cortar el comercio con España por denegar el uso de las bases de Morón y Rota, Sánchez ha mostrado una «absoluta tranquilidad». El presidente ha sacado pecho de la solvencia económica del país, asegurando que España cuenta con «margen financiero» para compensar a los sectores que puedan verse afectados por posibles sanciones o por el alza de los precios de la energía.

«Este es un Gobierno contrastado ante las crisis. Lo que pueda suceder en los bolsillos de los ciudadanos no tiene que ver con nuestras decisiones, sino con una guerra ilegal que traerá mucha resaca», ha advertido.

Críticas a la oposición

Sánchez no ha dejado pasar la oportunidad de arremeter contra el bloque de la derecha, calificando su postura de «auténtico galimatías». Ha instado directamente al PP y a Vox a explicar a los españoles por qué apoyan una intervención militar en Irán mientras se manifiestan en contra de socorrer a un aliado comunitario como es Chipre.