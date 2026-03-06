El juez de la Audiencia Nacional imputa a Óscar Sánchez delitos de tráfico de drogas, blanqueo y cohecho. La red, liderada por Ignacio Torán, habría introducido 73 toneladas de cocaína valoradas en más de 2.000 millones de euros.

El caso de corrupción policial más impactante de los últimos años ha dado hoy un paso definitivo hacia el banquillo. El magistrado de la Audiencia Nacional, Francisco de Jorge, ha dictado el auto de procesamiento contra Óscar Sánchez, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en Madrid, por su presunta implicación directa con una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína a gran escala.

Sánchez, que se encuentra en prisión provisional desde 2024, saltó a los titulares tras el hallazgo de 20 millones de euros en efectivo, ocultos tras tabiques falsos en su domicilio.

Un millón de euros por cada envío

La investigación sostiene que el alto mando policial aprovechaba su posición privilegiada para dar cobertura a la entrada de contenedores cargados de droga en puertos españoles. Según el auto notificado este viernes, se sospecha que Sánchez cobraba aproximadamente un millón de euros por cada operación que facilitaba a la red.

Junto al exjefe de la UDEF, también han sido procesadas su mujer —también agente de policía— y su cuñada, acusadas de blanqueo de capitales a través de un entramado de empresas pantalla diseñadas para canalizar las ganancias ilícitas.

Una red de dimensiones globales

El procesamiento de Sánchez es solo una pieza de un puzle criminal de dimensiones internacionales:

El líder: El juez ya procesó en febrero a Ignacio Torán , señalado como el cerebro de la red, con un patrimonio inmobiliario millonario en Dubái.

El juez ya procesó en febrero a , señalado como el cerebro de la red, con un patrimonio inmobiliario millonario en Dubái. El botín: A la organización se le atribuye la introducción de 73 toneladas de cocaína , lo que supone un valor de mercado superior a los 2.000 millones de euros .

A la organización se le atribuye la introducción de , lo que supone un valor de mercado superior a los . La conexión Marbella: Entre los investigados figura también Francisco de Borbón, detenido el pasado mes de febrero y vinculado a plataformas de banca anidada en Santo Tomé y Príncipe utilizadas para el blanqueo.

Próxima declaración voluntaria

A pesar del procesamiento, el calendario judicial sigue activo. Óscar Sánchez tiene previsto comparecer de forma voluntaria ante el juez el próximo lunes para prestar declaración. Los investigadores han llegado hasta aquí gracias a la interceptación de comunicaciones telefónicas, vigilancias y el análisis de la documentación incautada en la operación que interceptó 13 toneladas de droga en el puerto de Algeciras en octubre de 2024.

El magistrado imputa ahora al exjefe policial delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, cohecho y revelación de secretos, lo que podría acarrear penas de prisión de extrema gravedad.