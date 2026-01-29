La Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado esta tarde el sorteo ordinario de la Lotería Nacional del 29 de enero de 2026. El sorteo reparte premios en diversas categorías, desde el primer premio hasta reintegros y extracciones complementarias.



Lotería Nacional del 29 de enero de 2026. El sorteo reparte premios en diversas categorías, desde el primer premio hasta reintegros y extracciones complementarias.

🎖️ Premios principales

🥇 Primer Premio: 16160 — Dotado con 300.000 € por serie (30.000 € por décimo).

🥈 Segundo Premio: 63644 — Dotado con 60.000 € por serie (6.000 € por décimo).

🔢 Otras extracciones premiadas

Extracciones de cuatro cifras (premios de 750 € por serie y 75 € por décimo):

6904, 0552, 6729, 7621

Extracciones de tres cifras (premios de 150 € por serie y 15 € por décimo):

494, 827, 526, 798, 903, 875, 595

Extracciones de dos cifras (premios de 60 € por serie y 6 € por décimo):

69, 61, 54, 88, 94, 48, 46, 26

Reintegros:

0, 2 y 6

Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios pueden cobrarse en cualquier administración de loterías autorizada. Para importes más altos puedes acudir a entidades bancarias colaboradoras o gestionar el cobro si el décimo fue validado online.

• Caducidad: El plazo para reclamar los premios de la Lotería Nacional es de 90 días naturales a partir del día siguiente al sorteo.

• Próximo sorteo: El siguiente sorteo ordinario de la Lotería Nacional se celebrará el sábado correspondiente según calendario habitual.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.