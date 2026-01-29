La ONCE continúa con sus sorteos diarios de juegos como Cupón Diario y Super ONCE. A continuación te ofrecemos los resultados disponibles del día de hoy.



uegos como Cupón Diario y Super ONCE. A continuación te ofrecemos los resultados disponibles del día de hoy.

Super ONCE – Resultado de hoy

El sorteo del Super ONCE celebrado esta mañana ha dejado la siguiente combinación ganadora:

03, 04, 09, 10, 15, 16, 17, 21, 24, 26, 28, 29, 34, 41, 54, 56, 59, 60, 70 y 72 — estos números forman el conjunto premiado para el Sorteo 1 de hoy.

Con esta combinación, los participantes con diferentes aciertos en sus boletos pueden optar a los premios correspondientes según las reglas del Super ONCE.

Cupón Diario – Estado de publicación

El sorteo del Cupón Diario de la ONCE se celebra cada jueves por la noche y los resultados oficiales se conocen poco después de la celebración del sorteo (generalmente sobre las 21:25 h).

En el momento de esta publicación, el resultado oficial del Cupón Diario de hoy está pendiente de confirmación. Tan pronto como se publiquen los números definitivos, podré redactarte el artículo completo con ese resultado.

Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios de la ONCE pueden cobrarse en los centros oficiales de la organización, en entidades bancarias autorizadas o de forma online si el cupón fue adquirido a través de la web o la app oficial.

• Caducidad: El plazo para reclamar los premios es de 30 días naturales desde la fecha del sorteo.

• Próximo sorteo: Mañana viernes 30 de enero de 2026 la ONCE continúa con sus sorteos habituales, incluidos Cupón Diario, Super ONCE y otros juegos diarios.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida de resultados es la publicada por la ONCE en sus canales oficiales.