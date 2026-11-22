Santi Abascal, líder de Vox, ha instado al PP de Ceuta a romper sus pactos con aquellos que, según él, están al servicio de Marruecos y han contribuido a la ruina de la ciudad.

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Abascal afirmó que lleva 100 días esperando una respuesta del PP y consideró que la ciudadanía tiene la oportunidad de exigir cambios en las elecciones del 29N.

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