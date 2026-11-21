Cinco niños ceutíes, seleccionados por su destacada participación en competiciones deportivas, serán los encargados de activar el encendido de las luces navideñas en Madrid este sábado. El evento tendrá lugar a las 19 horas en la Plaza de Cibeles y contará con el humorista Carlos Latre como maestro de ceremonias y la actuación de la cantante Pastora Soler.

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El encendido de las luces, que suman más de 14 millones de bombillas led, será uno de los momentos más esperados de la temporada navideña en la capital. Un espectáculo de drones, compuesto por medio millar de estos dispositivos, iluminará el cielo de Madrid con figuras navideñas, siempre y cuando la lluvia, prevista por la Agencia Estatal de Meteorología, lo permita. Para asegurar un clima favorable, el Ayuntamiento ha recurrido a la tradición de llevar huevos a las clarisas.

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Expectativas de asistencia y diseño de las luces

Se espera que el evento atraiga a más de 150.000 personas, similar a la afluencia del año pasado. Las luces navideñas, que se extienden a lo largo de 164 kilómetros, han sido diseñadas por niños de primero y segundo de Primaria, así como por diseñadores de renombre, gracias a un convenio con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME).

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Las calles de Madrid estarán adornadas con 131 cerezos, 7.458 cadenetas y catorce grandes abetos luminosos. Destaca el árbol de la Puerta del Sol, que mide 37 metros de altura, tiene 14 metros de diámetro y pesa 45 toneladas. Este árbol, coronado por una estrella, cuenta con 245.000 puntos de luz led, más de 3.100 bolas plateadas y 350 lazos rojos, y está diseñado para soportar vientos de hasta 110 kilómetros por hora.

Novedades y retorno económico

Una de las novedades de este año son los tres grandes Reyes Magos en la plaza de Colón, que llegaron a Madrid el viernes por la noche. Estas figuras, que miden 10 metros de altura, 9 metros de largo y 3 de fondo, están compuestas por 65.400 puntos led. Su llegada se retrasó debido a la congestión del tráfico marítimo internacional.

Durante la campaña de Navidad 2025-2026, desde el encendido hasta el día de Reyes, Madrid generó un retorno económico estimado de 4.109,4 millones de euros, con un gasto diario medio de 89,3 millones de euros, según un informe de la Dirección General de Economía del Ayuntamiento de Madrid.