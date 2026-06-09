El presidente del Gobierno se apoya en el último informe de Goldman Sachs para avalar su gestión frente a las críticas de la oposición y rechaza la exigencia del 5% planteada por Donald Trump.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha argumentado públicamente este martes que la decisión estratégica de su Ejecutivo de «no priorizar el aumento del gasto en defensa» constituye una de las razones fundamentales que explican las excelentes perspectivas macroeconómicas del país. A través de un mensaje analítico, el jefe del Ejecutivo ha defendido con rotundidad que su modelo económico «funciona» frente a las recetas de rearme militar.

Para sostener su tesis, Sánchez se ha hecho eco de los datos arrojados en el último informe del prestigioso banco de inversión estadounidense Goldman Sachs. Dicho análisis sitúa las proyecciones de incremento de la riqueza nacional de España muy por encima de las estimaciones fijadas para las grandes potencias continentales de la zona euro, tales como Alemania, Francia e Italia.

«Lo dice hasta Goldman Sachs: ‘La economía española crece tres veces más que la zona euro’», ha manifestado el líder del Ejecutivo en una publicación en la red social X. Con esta afirmación, el presidente ha querido conectar directamente la contención presupuestaria en materia armamentística con la liberación de recursos públicos y la dinamización de los sectores productivos civiles del país.

Credibilidad internacional y reducción de deuda

En su análisis, Pedro Sánchez ha remarcado que esta hoja de ruta fiscal, lejos de mermar la confianza exterior, ha servido para consolidar firmemente la credibilidad de España ante los inversores y los mercados financieros internacionales. Bajo esta premisa, ha puesto de relieve el hito de que España será el único país de las cuatro principales economías de la Unión Europea que logrará contraer de forma efectiva su volumen de deuda pública sobre el Producto Interior Bruto (PIB) en el transcurso de los próximos tres años.

El presidente ha resumido el actual escenario nacional condensándolo bajo un triple axioma de gestión: «más crecimiento, más estabilidad fiscal y más Estado del bienestar», contraponiendo estos resultados a las corrientes que supeditan el progreso social a las obligaciones de gasto de defensa externa.

Réplica a las exigencias de Trump y críticas a la oposición

Finalmente, el jefe del Ejecutivo ha aprovechado la coyuntura de los datos macroeconómicos para lanzar un reproche político a los partidos de la oposición. Sánchez ha ironizado abiertamente sobre las intensas críticas que vertieron las fuerzas de la derecha cuando su Gobierno declinó de forma taxativa asumir la vertiginosa escalada del gasto militar hasta el 5% del PIB que planteaba el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

«Ahora que vengan las derechas a hablarnos de las virtudes del 5%», ha zanjado de forma combativa, blindando los resultados de su gabinete económico frente a las presiones internacionales de incremento presupuestario militar.